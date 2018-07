Los cuatro emblemas de Moscú que los viajeros deben conocer

Si bien la Selección Argentina debió dar la media vuelta y volver, aún quedan miles de hinchas albicelestes en territorio ruso. Aprovechando que la fiebre del mundial está bajando, vamos a conocer cuatro emblemas de Moscú que los viajeros no deben perderse.

1. Plaza Roja

Esta plaza es increíblemente gigante, la plaza más famosa de Rusia, y uno de los lugares más fotografiados por turistas. Esta enorme superficie puede dar fe de muchos eventos importantes e históricos, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en los años 90. Este es uno de los lugares de Rusia que más visitan los turistas porque además alrededor de esta se encuentran otros atractivos importantes, por ejemplo el Mausoleo de Lenin.

2. Kremlin

Básicamente Kremlin se le llama a las fortalezas, ciudades amuralladas de la antigüedad, es así que el Kremlin de Moscú se ha convertido en el más famoso de Rusia ya que está compuesto por 4 palacios y 4 catedrales. Este es otro de los lugares de Rusia que son Patrimonio de la Humanidad. Es allí desde donde gobierna el presidente, aunque no es su residencia. También está el famoso Museo de la Armería. A los dos anteriores se puede acceder, por una parte está abierta al público la zona del exterior del Kremlin y la plaza de las catedrales y por otro lado puedes entrar al museo, las dos muy recomendadas. Te recomendamos comprar las entradas online, de esta manera te ahorras las filas, ya que el recorrido total de los dos lugares te puede tardar mínimo 4 horas.

3. Catedral de San Basilio

Otra de las maravillas en Moscú, está reconocida Catedral que se levanta sobre la Plaza Roja es uno de los lugares de Rusia más emblemáticos. Construida en 1554 aún sigue en pie pese a varios incendios. Esta iglesia ortodoxa con su estilo arquitectónico único y colorida cúpulas se convierte en un ícono de la ciudad. Está compuesta por 9 capillas que pueden ser visitadas en su interior. Las entradas las puedes obtener a la entrada o en la web oficial (solo en ruso). El costo por entrada es de más o menos $10 dólares y es gratis para niños y jóvenes menores de 16 años. Ten en cuenta las normas de acceso a la catedral, sobretodo los lugares donde puedes o no tomar fotografías.

4. Teatro Bolshoi

Si estás en Moscú no dejes de visitar este famoso Teatro, otro de los lugares en Rusia que no te puedes perder. Está compuesto por el escenario principal o Historic Stage para óperas y ballets, el nuevo escenario es un lugar alterno también para presentaciones cuando el escenario principal no puede estar habilitado y el Hall Beethoven que está pensado más para conciertos y shows musicales. Si quieres visitar el Teatro solo tienes dos posibilidades, o pagar la entrada a una de las presentaciones o llegar muy temprano a hacer la fila para una de las visitas guiadas, ya sea lunes, miércoles o viernes, solo hacen una visita guiada en cada día en inglés y otra en ruso. La dificultad es que solo son 20 personas por grupo. Esta visita cuesta al rededor de 1.300 rublos y dura algo más de una hora.

