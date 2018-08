Emanuel Ortega se separó de Ana Paula Dutil

Emanuel Ortega se refirió a los rumores que desde hace más de un año circulan en torno a una crisis con Ana Paula Dutil, con quien estuvo en pareja 20 años. “Estamos en una separación que se materializó hace muy poco. La estamos transitando”, admitió.

De todas formas, en diálogo con Intrusos, aclaró: “Creo que no es algo definitivo. Hay mucho amor, mucho respeto y mucho cariño de por medio. Hay hijos y eso hace que uno se haga la idea de que no está todo dicho”.

“Hay motivos para intentarlo”, aseguró, dejando en claro que la última palabra no está dicha.

Ortega y Dutil comenzaron su relación cuando ella era un top model y él, un cantante en ascenso. Ella venía de una reciente separación con el ex modelo Fernando Ranuschio, con quien tuvo dos hijos, Teo y Noé. De todas formas, el cantante consiguió junto con la modelo ensamblar la familia y hasta agrandarla: son padres de Bautista e India.