Perfumería: un desodorante no baja los $80 y un shampoo puede costar más de $200 en negocios

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes, Desiré Lancelle, dijo el martes pasado a El Litoral que los medicamentos subieron un 10% por la suba del dólar, pero que el sector perfumería es lo que más aumentó. En este marco, este medio recorrió farmacias, pero también supermercados para conocer precios de algunos productos. Lo más llamativo, fue una crema Dermaglós Solar (170ml) a $364, que seguramente por la temperatura que ya se está sintiendo en la provincia será uno de los productos más requeridos en las próximas semanas. Los desodorantes están rondando los $85 y depende de la calidad y tamaño el costo, pero la mayoría no baja de los $80. Respecto al shampoo se puede encontrar uno de marca Elvive a $220 de 750ml o un Plusbelle, misma cantidad a $64.

Otros como toallitas femeninas también tiene un precio muy variado, hay paquetes en promoción a menos de $20 pero otros marca Plenitud con 8 unidades a $100. Una cera depilatoria de 200gr., marca Depimiel vale $147 en un supermercado de cadena nacional. Los que son exclusivos para niños, no tienen mucha variedad y su costo es alto. Un paquete de taollitas Pampers cuesta $64 mientras que un paquete de pañales Huggies $588. Estos últimos precios varían si es una farmacia o un supermercado, si bien un desodorante puede valer menos en un comercio de venta de alimentos, en una farmacia se encuentran más ofertas y descuentos en pañales.

El precio del jabón también varía de acuerdo a la marca, pero se puede encontrar un Rexona a $19. Para bebés el costo es de $35,40 marca Johnson.

Las cremas para el cuerpo no bajan de $100. Una de ellas, marca Nivea Milk para el cuerpo, 400 ml, cuesta $103 en un supermercado.

En las farmacias tienen más variedad de perfumes y estos superan los $200, si bien siempre tuvieron un precio alto, hoy no se puede conseguir a menos de ese valor. Los productos para los bebés son los más caros y cabe destacar que un niño puede ocupar más de seis pañales al día, es decir, ese paquete de 34 dura una semana.