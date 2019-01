Jair Bolsonaro anunció que Brasil se retira del pacto migratorio de la ONU

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó ayer la salida de su país del Pacto Mundial sobre Migración de la ONU, decisión que ya fue notificada por el Ministerio de Asuntos Exteriores a la organización internacional.

“Brasil es un estado soberano para decidir si acepta o no a migrantes”, avisó Bolsonaro ayer en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. “Quien por ventura venga aquí deberá estar sujeto a nuestras leyes, reglas y costumbres, además de tener que cantar nuestro himno y respetar nuestra cultura”, ha puntualizado.

“No será cualquiera que entre en nuestra casa ni será cualquiera que entre en Brasil a través de un pacto adoptado por terceros”, agregó para concluir con un contundente “no al pacto migratorio”. La retirada, notificada en una carta al secretario de Naciones Unidas, António Guterres, se produce tan sólo un mes después de que Brasil, aún bajo el gobierno de Michel Temer, suscribiese el acuerdo en diciembre.

Según el documento, Brasil “no deberá participar en cualquier actividad relacionada con el pacto o su implementación”. Para Bolsonaro, el pacto es un instrumento que “atenta contra la soberanía de Brasil” y es “inadecuado para tratar el problema migratorio”.

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular fue suscrito en la Asamblea General de la ONU y unos 152 países miembros, incluido Brasil, lo firmaron. El acuerdo de la ONU, no vinculante, aborda la protección de las personas que migran, cómo integrarlas en nuevos países y cómo devolverlas a sus países de origen. El pacto fue aprobado en julio por todos los países miembro de la ONU excepto Estados Unidos.

Sin embargo, Bolsonaro ha cuestionado en diferentes ocasiones los pactos globales como este y el Acuerdo de París contra el calentamiento global, del cual también ha amenazado con salirse. Con un récord de 21,3 millones de refugiados en todo el mundo, la ONU comenzó a trabajar en el acuerdo no vinculante después de que más de 1 millón de personas llegaran a Europa en 2015, muchos de ellos huyendo de la guerra civil en Siria y de la pobreza en Africa.