El titular de la Asamblea Nacional se declaró Presidente interino

El presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora desde 2015, fue el orador principal de "un cabildeo abierto" en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas. Allí, declaró que la Cámara se apegará a la constitución venezolana y, en este sentido, asumirá "las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República", no sin advertir que el mero decreto no será suficiente para sacar del poder a Maduro, que el jueves como jefe de Estado hasta 2025.

"Asumimos entonces la convocatoria a las Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional al ejercicio de los artículos de nuestra constitución 333, 350 y 233 para ejercer mandato", agregó el opositor.

El discurso de Guaidó tuvo reiterados llamamientos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para que respalde las acciones de la Cámara, un órgano declarado en desacato por el Supremo en 2016, pocas semanas después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños.

"A esa familia militar que quiere cambio, que quiere lo mismo que nosotros, le hacemos un nuevo llamado, aquí está la legítima Asamblea Nacional que claro que asume su responsabilidad y la va a asumir", dijo a la institución castrense que el jueves juró lealtad a Maduro dos horas después de su toma de posesión.

Además, Guaidó convocó "a todo el pueblo a la calle" a participar el 23 de enero, fecha en la que se conmemora la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, "a una gran movilización en todos los rincones de Venezuela".

Indicó que esta no será la única protesta callejera pues prevén acompañar las manifestaciones que desde hace varios meses encabezan empleados públicos de casi todos los gremios para denunciar el deterioro de su calidad vida debido a la severa crisis económica por la que culpa al Gobierno chavista. El parlamentario, reiteró que el Legislativo seguirá trabajando para el "cese la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres".

Maduro obtuvo la reelección en mayo pasado, en unos comicios que la oposición y numerosos países de América y Europa señalan como fraudulentos, entre otras razones por la imposibilidad de competir que tuvieron los principales líderes del antichavismo.