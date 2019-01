Incertidumbre en Vialidad Nacional por la posible venta del histórico inmueble

Trabajadores del distrito N° 10 de Vialidad Nacional se declararon en estado de alerta y movilización ante la posibilidad de la venta del histórico inmueble, ubicado sobre avenida costanera “General San Martín”. Explicaron que, pese a los reiterados pedidos de informe, aún no tuvieron respuesta certera sobre la continuidad y los lugares de trabajo de los empleados del sector.

Una primera señal de alerta fue que, a través del Decreto Presidencial N° 1.088, del 4 de diciembre de 2018, el Ejecutivo Nacional autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) la enajenación de una serie de predios del Estado nacional, entre ellos, el ex barrio de viviendas militares, en la esquina de Borgatti e Yrigoyen (más conocido como ex Regimiento N° 9) para avanzar con el plan costero. Esto se realizó en el marco del convenio de cooperación del 13 de julio entre dicho organismo nacional, el Plan Belgrano, la Provincia y la Municipalidad de Corrientes.

“Vialidad Nacional está en el segundo punto de ese convenio”, informó a El Litoral el secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional (Sipevina), Mario Martí. Esto genera incertidumbre entre los trabajadores ya que temen no sólo el desmantelamiento de la entidad nacional, sino también les preocupa la continuidad laboral de los agentes.

De acuerdo con lo señalado por Martí, los trabajadores podrían ser trasladados a tres oficinas diferentes. Un grupo iría a Vialidad Provincial; otro al kilómetro 1.040 de Ruta 12; y un tercero, a un taller de Ruta 12 y avenida Maipú.

En el distrito Corrientes se desempeñan unos 162 trabajadores, de los cuales, 125 están en Capital. Esta concentración, según explicó el sindicalista se debe a un achique. En 2016 se jubilaron 33 agentes y en 2017 hubo 12 retiros voluntarios y un despido. El temor es el avance con reducción de personal en 2019 a raíz de la falta de una sede.

El gremialista, además, explicó que el año pasado desembarcó desde Reino Unido equipamiento por más de 2,5 millones de dólares con la intención de poner en funcionamiento allí el laboratorio regional de Vialidad Nacional, con influencia en Entre Ríos, Chaco, Formosa y Misiones. “No sabemos qué va a pasar con el equipamiento que es de última tecnología e importante para la región”, señaló el gremialista.

Este mes insistirán con las audiencias a funcionarios nacionales y locales, entre ellos, el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo. Tampoco descartan avanzar con medidas de fuerza y/o judiciales.