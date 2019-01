Matan a alcalde polaco durante un acto benéfico

El alcalde de Gdansk, Pawel Adamowicz, murió este lunes al mediodía por las graves heridas que sufrió después de que este domingo fuera apuñalado durante un acto benéfico en esta ciudad polaca. “No hemos podido ganar”, declaró el ministro de Sanidad del país, Lukasz Szumowski al anunciar su muerte. El director del Hospital Clínico Universitario en Gdansk informó que las lesiones causadas por el cuchillo le habían provocado “importantes daños cardíacos, heridas en el diafragma y en la cavidad abdominal”.

El agresor, un ex convicto de 27 años identificado como Stefan W., había estado en la cárcel por robo en bancos de esta ciudad del Norte de Polonia. El atacante se subió este domingo al escenario del mercado del carbón de Gdansk, donde se celebraba un evento para recaudar fondos, y apuñaló a Adamowicz varias veces. Después cogió el micrófono y dijo que con su ataque quería vengarse por haber sido “injustamente encarcelado y acuchillado”. Las últimas palabras del edil segundos antes de ser atacado fueron: “Gdansk es generosa, Gdansk comparte el bien, Gdansk quiere ser una ciudad de solidaridad”.

Mariusz Ciarka, un portavoz policial, ha asegurado que la agresión se produjo de una forma “totalmente irracional”. Los cuerpos de seguridad apuntan a que el ex convicto actuó en solitario.

El viceministro del Interior, Jaroslaw Zielinsk, precisó que el atacante “sufrió trastornos psiquiátricos” y anunció una investigación para determinar si las medidas de seguridad de la agencia privada contratada para el evento eran las adecuadas. La empresa aseguró que el despliegue fue el habitual, ya que no existía ningún indicio de amenaza que sugiriese una protección especial para Adamowicz.