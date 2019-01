Regatas cayó ante un Libertad que se lo llevó puesto en el último cuarto

Regatas Corrientes no pudo salir victorioso del Hogar de los Tigres, escenario donde Libertad de Sunchales se hace cada vez más fuerte en la actual temporada de la Liga Nacional de Básquetbol. En un juego correspondiente a la fase regular el Fantasma perdió anoche por 95 a 84, en un partido que se terminó de quebrar en el último cuarto (el local metió un parcial de 32-20 en los últimos diez minutos).

La noche comenzó con mucha intensidad ofensiva por parte de ambos elencos y un marcador muy ajustado: el primer cuarto favoreció al local 21-20 y en la segunda parte también se fue en ventaja el Tigre, por 40-38.

Durante el segundo segmento Regatas llegó a despegar (27-35) gracias a un parcialito 6-15 encabezado por los buenos ingresos desde la banca de Giordano y Henríquez, pero Libertad respondió con una defensa agresiva y un cierre a puro bombazo, con triples de Cuello, Figueredo y Copello, este último para rubricar una racha 13-3 a su favor y conducir al entretiempo con su equipo 40-38 arriba.

Nuevamente el Fantasma parecía sacarle provecho a su mayor rotación de nombres y tras un doble y libre Canton tomó una pequeña diferencia en el inicio del tercer cuarto (49-54). El Tigre no se dejó intimidar y con algunos libres de Caffaro y un doble de Cuello se lo igualó (54-54). La paridad se mantuvo en el parcial y llegaron al último cuarto 63-64 tras una nueva conversión de Cuello cuando el tiempo se acababa.

Pero el dueño de casa se destapó en el segmento final, ya de arranque insinuó con un par de bombas de Figueredo y Caffaro (69-64). Con un par de libres de Copello el Tigre se fue a ocho (85-77), no obstante Regatas se mostró combativo y arrimó de la mano de Treise y Smith (85-81). Prácticamente ya no volvería a convertir en el juego el Fantasma y en la curva final Libertad se lo llevó puesto con una racha anotadora que coronó con un triple de Caffaro (92-81, con 1 minuto 52 segundos por jugar).

No hubo lugar para la reacción y el local celebró un valioso resultado que lo deja con récord 6-4, mientras que el Fantasma ahora está 6-3.