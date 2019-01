El Parlamento británico rechazó el pacto de Brexit de la premier May

Theresa May ha sufrió este martes la derrota parlamentaria anunciada durante semanas. Westminster rechazó de forma rotunda el acuerdo del Brexit alcanzado con la UE, con 432 votos en contra y 202 a favor. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, anunció la presentación de una moción de censura contra la primera ministra que se discutirá y votará este mismo miércoles. Las primeras reacciones parlamentarias apuntan a que probablemente May logrará superar la moción.

El líder laborista ha recibió un regalo envenenado del Parlamento. La magnitud de la derrota le ha obligado a dar el paso y a renunciar a seguir midiendo los tiempos. No dispone de suficientes apoyos. Los unionistas norirlandeses del DUP, que sostienen la exigua mayoría conservadora y votaron este martes en contra del plan del Brexit, ya han anunciado que no respaldarán la moción de censura. “Daremos al Gobierno espacio para poder sacar adelante un plan que asegure un mejor acuerdo con la UE”, anunció su líder, Alan Foster. Del mismo modo, los euroescépticos liderados por el ultracatólico Jacob Rees-Mogg también anticipó que no llevarán su deslealtad tan lejos como para votar por la caída del Gobierno. El ex ministro de Exteriores y euroescéptico acérrimo, Boris Johnson, indicó que “el problema no es Theresa May sino el acuerdo fallido del Brexit”. Corbyn cuenta solo con los apoyos de los nacionalistas escoceses del SNP (35 diputados) y de los liberales demócratas (11 diputados). Ni siquiera tiene claro el respaldo de todo su grupo parlamentario, lleno de restos de la era del ex primer ministro Tony Blair, y proclive de forma mayoritaria a la permanencia dentro de la UE. El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, lamento la decisión del Parlamento británico en un comunicado, en el que indicó que la posibilidad de un Brexit sin acuerdo está más cerca. “El riesgo de una retirada desordenada de Reino Unido ha aumentado con el voto de esta noche. Pese a que no queremos que eso ocurra, la Comisión Europea seguirá con sus trabajos de contingencia para ayudar a asegura que la UE esté totalmente preparada”, indicó.

A diferencia de la moción de censura española, la británica (llamada “moción de no confianza” en sus términos en inglés) no tiene que ser constructiva ni obliga a presentar un candidato alternativo. Es básicamente un mecanismo para provocar el adelanto electoral, junto con la propia decisión del Gobierno. Por eso May se ha adelantado a Corbyn y le ha retado a presentar la moción. Sabe que su previsible fracaso puede ser interpretado como un respaldo en la confianza parlamentaria hacia el Ejecutivo.