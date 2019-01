En Cáritas insisten con el pedido de donaciones porque están recibiendo “poco”

Como cada vez que surge algún problema de magnitud, Cáritas Corrientes activa alguna cruzada solidaria en pos de ayudar a quienes más lo necesiten. El último temporal que azotó la provincia no fue la excepción y desde el viernes esta entidad habilitó sus instalaciones para recibir alimentos no perecederos, ropa, calzados y elementos de higiene.

Si bien es usual que logren recolectar donaciones en grandes cantidades, en esta oportunidad parece que hay una excepción. Según informó ayer a El Litoral el director de Cáritas Corrientes, Eduardo Caballero, “lo que estamos recibiendo de donaciones, en comparación con otros tiempos que hemos pasado la misma situación, es poco”. “Esta mañana (por ayer) llegó una persona solamente y esta tarde me avisaron que también fueron una o dos”, comentó, y agregó que “no vamos a pretender que a cada momento lleguen las donaciones, pero no es lo que esperábamos hasta ahora”.

Si bien es complicado dar una explicación sobre este escenario, Caballero opinó que tal vez “estamos más centrados en la Fiesta del Chamamé y no miramos un poquito al costado cómo la están pasando miles de familias”. “Está bien que hagamos la Fiesta porque es importante a nivel mundial, pero no nos estamos dando cuenta de la gravedad de la situación”, afirmó.

De igual forma, aclaró que Cáritas seguirá con la actividad solidaria ya que “tenemos varios listados de pedidos del interior y de capital que todavía no podemos cumplimentar, porque es muy poco lo que tenemos”. Asimismo, remarcó que lo más urgente es conseguir ropa, calzados para niños, niñas y adulto así como alimentos no perecederos.

Los interesados en colaborar pueden llevar su donación a Yrigoyen 1504 en los horarios de 8.30 a 13 o de 17 a 20 o también acercarse a las parroquias barriales.

Por otro lado, vecinos del barrio Santa Rita recibieron el martes pasado módulos alimentarios, agua mineral, repelentes, alcohol en gel y artículos de limpieza por parte del Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la asistencia que esta cartera provincial está llevando a las diferentes zonas anegadas por el temporal.