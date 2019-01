Polémica con rebote nacional por la “invitación” de un intendente en un video que se viralizó en las redes

El intendente de Esquina, Hugo Benítez, quedó otra vez en medio de una fuerte polémica por la viralización de un video. Esta vez el caso registró un rebote nacional al difundirse en varios medios, radiales, digitales y televisivos.

En esta ocasión se trata de una filmación en el que se lo ve sentado en su despacho con ropa informal y –mirando al teléfono- invita a mujeres a llegar al lugar porque estaba “solo y hambriento”. Las repercusiones en redes sociales fueron tales que tuvieron alcance nacional, y la mayoría de las críticas apuntaba a cuestiones de género.

“Chicas las esperamos con Marquitos acá, en el despacho del intendente que está solo y hambriento”, expresó en el viralizado video y llovieron los repudios. Tanto que el jefe comunal tuvo que salir a dar su postura por un canal de tv de Buenos Aires, cuando durante toda la jornada mantuvo apagado su celular.

Por TN (Todo Noticias) Benítez aseguró, en principio, que todo es una confusión y el caso forma parte de una operación mediática de la oposición. Además, indicó que las imágenes fueron filmadas “hace cuatro meses por lo menos” y que las mismas fueron encontradas por su ex esposa en uno de sus teléfonos y desde allí proliferó en las redes sociales. Sin embargo, en su larga explicación a los conductores de la franja horaria de la siesta de TN, el intendente de Esquina también señaló que en realidad en esos momentos estaba con uno de sus asistentes, esperando a un grupo de mujeres de la cartera de acción social, con quienes estaban por cenar en el lugar después de haber llegado de un operativo municipal. En este marco consignó que las chicas a las que hace referencia “fueron a comprar empanadas” y en ese lapso decidieron filmar y mandarles el video.

Finalmente, Benítez desligó que este caso se haya producido en el contexto actual de emergencia hídrica en la localidad y gran parte de la provincia. “Fue hace muchos meses, por lo menos cuatro a cinco”, afirmó tras lo cual, y ya en el cierre de la nota, pidió disculpas a quienes se sintieron molestos por el video por una cuestión de ataque al género y admitió que se había equivocado al hacerlo.

Viral

Este tipo de polémicas no son nuevas en Esquina, porque –tal como lo informó El Litoral el martes pasado- desde hace unos días comenzaron a viralizarse audios y capturas de pantalla que corresponderían a conversaciones entre el intendente y otras personas. Inclusive a principios de la semana también circuló un video en las redes sociales. El contenido de los diferentes mensajes ya había generado controversias porque hay quienes manifestaron su malestar por las consideraciones realizadas por el funcionario sobre algunas mujeres.

En esa ocasión, vale recordar, por las redes se difundió un escrito en el cual el intendente se refería al tema. Por un lado, aseveró que los mensajes que circularon en las redes sociales responden a “hechos falaces y erróneos afectando de esta forma mi buen nombre y honor, como así también de funcionarios de mi gabinete”. Y por el otro, advirtió a los medios que “se abstengan de reproducir los mismos (audios, video y capturas de pantalla) bajo apercibimiento de tomar las medidas legales correspondientes”.

A esta situación, el último sábado, se sumó el allanamiento de la casa donde vive la ex esposa del jefe comunal buscando un determinado celular. No lo habrían hallado y desde ese mismo teléfono es que se habría extraído el video que ayer desató otra polémica con alcance nacional.