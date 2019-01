Monchito Merlo: "Es una maravilla que se mantenga latente la Fiesta Nacional del Chamamé"

Omar Ramón Merlo conocido popularmente como “Monchito Merlo” nació el 19 de enero de 1954, hijo de Ramón Merlo, histórico acordeonista entrerriano nombrado como el “Cambacito de Las Tres Hileras” y su esposa Emma Dominga Báez. Recordamos títulos discográficos grabados años atrás para el sello Polygram, por ejemplo; “ Más y Más Chamamé”, “Éste es mi Pago Chamigo”, “Galopando por Llegar” y “Jagüel Del Monte” por citar algunos.

"Recordar éstas cosas son un tesoro para mi alma, para mi espíritu, cuando tenía 17, 18 años conocerlo a Tránsito Cocomarola, Don Ernesto Montiel, Isaco Abitbol, Don Tarragó Ros, que me sorprendió con su conjunto cuando cumplí 18 años, en una fiesta organizada por mi padre. Él estaba en el mayor esplendor que pueda tener un artista, y que hoy es algo inimaginable. Isaco vivió alrededor de seis meses en mi casa, compartir la mesa y charlas, que en ése entonces era algo normal, por eso digo es un regalo de Dios. Coquimarola, mi gran amigo, una vez me invitó a pasar unos días por Corrientes Capital, yo llego a la casa de Don Tránsito, con las ventanas pintadas de color de Boca Juniors, en pleno ensayo del conjunto del Taita. Lo escuché fue algo impresionante y después de cenar, Coqui me dice: Vos, vas a dormir en la cama de mi papá, a lo que le contesté que estaba loco, como iba a dormir ahí?, van a llegar y me van a rajar, pero Coqui me dijo que ellos ya saben, van a salir. Doña Anita era Rosarina y siempre iba para Rosario, en uno de los festivales yo estaba tocando, me pidió un presente y le regalé un pañuelo , junto con Don Tránsito que fueron a Rosario a visitar a su hijo Coqui que había hecho la Colimba en Mercedes, pero la jura de la Bandera se hacía en Rosario", recuerda el músico.

Uno ejecuta un instrumento y trata de rescatar un poquitito de lo que dejaron éstos grandes músicos. Como el caso de Mario Millán Medina, Edgar Estigarribia, Abelardo Dimotta, Emilio Chamorro que fue un precursor de los artistas que te mencioné anteriormente, con su conjunto “Los Hijos de Corrientes”.

¿Recordás el momento de tu debut en el Chamamé?

Bien bien no me acuerdo, cuando tenía cinco años ya tocaba el acordeón. En la escuela primaria mi padre me escondían el instrumento porque vieron que me distraía, me alejaba del estudio, de la escuela, “No tenés que tocar, tenés que estudiar” me decían. Cuando mis padres se iban a trabajar, yo buscaba por todos lados, arriba del ropero el acordeón, en el Barrio Saladillo donde vivíamos. Tocaba para mí, y por ahí había una vecinita enfrente de mi casa. Cuando tenía ocho años ya tocaba en las fiestas escolares. A los trece años, mi padre me arma el conjunto y debuté tocando en las radios de aquí de Rosario, como LT8 por ejemplo. Mi padre tenía un programa en ésa radio y pedía a la gente que envíen sus cartas para buscarme un seudónimo. Mi Padre era el “Cambacito de las tres Hileras”, y había dos opciones uno era “El ángel del Chamamé” y el otro “El Cambacito del Litoral” que se utilizó en mi primer disco que fue preparado por él que lo grabé dos años más tarde.La primera actuación fue en el “Club El Chaqueñito” en San Nicolás en Buenos Aires. Eso es parte de la larga historia. Hoy me asombro porque veo tanta juventud, tantos gurises que viven pulsando los instrumentos, hay muy buena siembra, una buena cosecha que uno va viendo y que verdaderamente , está tranquilo por ese lado, y nosotros seguimos para adelante, dentro de la medida posible y tratando de dejarle alguito de los que nos dejaron los próceres de nuestra música.

¿Te resultó difícil el camino del chamamé sostener el apellido Merlo?

No sé si me costó, uno siempre está agradecido porque en éste caso mi padre me incursionó en este andar de la música y todo lo que tengo es gracias a ellos. De costarme el apellido no porque él me enseñó el camino que tenía que andar, no era de enseñarme como tocar el acordeón, yo lo aprendía sólo, por ahí Jorge Balmaceda o Cacho Montes que estuvieron en el conjunto de mi papá, yo los miraba, me enseñaban, siempre mirando a los músicos, no me pesó el apellido porque fui preparado para expresar la música. La región dónde nosotros trabajamos la música toma otro color, como ya lo dijo Carlitos Correa un periodista de Misiones, las variantes musicales que hay es la geografía que hay en Misiones, Corrientes, Chaco y tenemos que tocar el chamamé rítmico acompasado, porque nos críamos así, en Entre Ríos al norte va entrando la cultura de Tránsito Cocomarola, de Isaco. Es tan rica nuestra música para todos los gustos, escucho constantemente a todos ellos. Estaba preparado, tenía que buscar un estilo, un ritmo que guste por la zona, que se sienta identificada, porque el primer disco mío tiene una forma de expresión mezclada de Corrientes y otro de Entre Ríos. En ése entonces grabé Paso Laguna un tema que hoy traspasa con el tiempo, gracias a Dios, tenía doce o trece años salió esa melodía que lo piden por donde vamos. Gusta mucho en Corrientes, hay gente que nos quiere mucho como la familia Cáceres.El nieto de Tránsito, Pablo Cocomarola, sobrino de Coqui, me manda las versiones de diferentes conjuntos, es una pieza que tenemos que tocarla si o si. Otra obra es “Por llegar a San Javier” y lo que vienen grabando es “Bien Enhorquetado” que hace días me llegó por Juan Sena, ex integrante de “Los Hermanitos Sena” y uno no tiene palabras más que de agradecimiento.

La última vez que fuiste invitado a la Fiesta Nacional del Chamame fue en 2016. Ya pasaron tres años de la última presentación.

Es una maravilla que se mantenga latente la Fiesta Nacional que definen grupos nuevos, hay tanta juventud, tantos intérpretes y que puedan estar, como yo estuve en el año 85 con mi padre en la primer edición en el Club Juventus, recuerdo que me hablaba Yacaré Aguirre, le decíamos Yurulo, Cosarinsky, íbamos a dejar el corazón. Nosotros no vamos a estar, pero a lo mejor el año próximo. Y aprovecho para saludar a tantos amigos como “Los Hijos de los Barrios” verdaderos luchadores, supimos de la lamentable desaparición de Tomás, personas que llegaron a mi casa “Los Hermanos Barrios” ídolos míos también , toda la familia Barrios un ejemplo para nuestra música. Ellos se van pero su espíritu , su música está con nosotros.

Tu ultimo cd se llama Aurora que fue publicado para SANTA FE Recording

Si, es el octavo disco y ahora estamos mezclando , y Dios mediante que saldrá para abril o mayo si todo va estar por el carril correspondiente en el corazón para toda la paisanada. Queremos que salga un disco con todo el amor, catorce temas para que nuestra gente se sienta identificada, allí grandes músicos que participaron. Hay varias ideas, todavía está en el horno, no sabemos como se llamará.