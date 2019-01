Garavano, a favor de juicios en ausencia para causas como la del atentado a la AMIA

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó este domingo que ve "con buenos ojos" la posibilidad de que el Congreso legisle a favor de llevar adelante juicios en ausencia, ya que "le daría una herramienta a la Justicia para juzgar hechos del pasado", como el atentado a la AMIA, del cual este año se cumplen 25 años.

Al respecto dijo que en la actualidad "nuestra legislación no prevé" juicios de este tipo, algo que ocurre en otros países, y que de sancionarse una norma al respecto se podrían dictar sentencia en casos que obedecen a "la nueva modalidad de la criminalidad compleja" en la que los líderes responsables no residen en el país víctima del atentado o el delito.

"(Los juicios en ausencia) le darían a la Justicia una herramienta para juzgar no solo estos hechos del pasado que no han podido ser resueltos (dijo en referencia al atentado de la AMIA) sino hechos que pudieran suceder en el futuro, de terrorismo o narcotráfico", afirmó Garavano en una entrevista con la radio La Once Diez.

Dos propuestas

Según explicó el ministro, actualmente "hay dos proyectos en el Congreso", uno en la Cámara de Senadores y otro en Diputados, que plantean esta posibilidad y si bien reconoció que "es un tema que genera muchas controversias jurídicas", dijo también que "desde lo personal", lo ve "con buenos ojos".

Telam