En los barrios esperan que las lluvias den una tregua para que arreglen las calles de tierra

Luego de otra semana de intensas lluvias y tormentas (la segunda consecutiva en este tramo del mes), desde las barriadas afectadas por el agua esperan confiados en que mejoren las condiciones meteorológicas, tal como se pronostica, para que puedan avanzar los trabajos de recuperación de las calles de tierra.

En el marco del programa de mejoras integrales que lleva adelante la Comuna junto al Gobierno de la Provincia, las consecuencias de las intensas lluvias registradas complicaron el estado de los caminos internos de los distintos barrios que no tienen pavimento.

Y si bien en la jornada del jueves cayeron un poco más de 50 milímetros, el acumulado de la primera quincena del año que fue de 351 milímetros de agua, hizo que muchos sectores de la ciudad volvieran a complicarse como la zona del barrio San Antonio Este, donde el viernes por la tarde se instaló un camión municipal que desobstruye los desagües, luego de que la barriada cortó el tránsito sobre avenida Maipú y Loreto. En este sentido y en comunicación con vecinos del lugar se pudo saber que las acciones se llevaron a cabo hasta las primeras horas de ayer, logrando que el agua escurra. “Lamentablemente este es un problema de hace más de 30 años y si bien contamos con pavimento tenemos un desagüe de ‘patio’ y muchos barrios desembocan en nuestra zona y por eso siempre tenemos este problema”.

“Y si bien ahora no contamos con agua acumulada solicitamos a las autoridades que solucionen de una vez por todas esta situación, no podemos seguir así, más de 100 familias terminan perjudicadas por esta situación”, dijo una de las vecinas.

En referencia a esta zona desde el comité de crisis de la Comuna, indicaron que “hemos instalado bombas de aguas chicas y se trabajó con camiones desobstructores que normalizaron la situación”.

En lo que respecta al barrio Cremonte, desde a Comuna informaron que ante las últimas lluvias se desagotaron unos 20 centímetros del nivel, por lo que no se presentaron inconvenientes, mientras que en contacto con la barriada, El Litoral pudo saber que unas 15 familias todavía cuentan con unos 15 centímetros de agua en sus casas y que según les informaron eso se debe a que las napas están saturadas. “Necesitamos soluciones estructurales, que construyan una alcantarilla hasta el río o que se realice una obra hasta la rotonda de la Virgen de Itatí donde está el caño madre”, dijo uno de los vecinos.

Por último vale destacar que en la zona de La Chola, la Comuna realizó trabajos puntuales de desagote y en el Santa Rita se ejecutaron trabajos de canalización.

Además se debe considerar que también se presentaron inconvenientes en los barrios Molina Punta, Pirayuí y Ponce entre otros.