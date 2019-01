Piden hallar a un menor de 17 años del barrio Esperanza

Alan Nicolás Ayala Mello de 17 años abandonó su vivienda del barrio Esperanza, tras lo cual se inició una desesperada búsqueda para conocer su actual paradero.

Según una exposición realizada por una mujer de apellido Mello, ante las autoridades de la Comisaría Segunda de la Mujer, el adolescente se ausentó días pasados de su domicilio y hasta el momento no regresó, pese a las averiguaciones realizadas no pudo ser localizado.

El joven mide 1,78 metros de estatura aproximadamente, de contextura física delgada, tez trigueña, ojos color marrón claro, cabello largo lacio de color negro y no posee señales particulares.

Al momento de su ausencia, vestía una bermuda de color negra, remera mangas cortas color negra y un par de zapatillas color gris con franjas rojas.

Debido a ello se pide la colaboración de aquellas personas que puedan aportar datos que ayuden a establecer el paradero de esta persona y avisar a la citada Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor teléfono número 44 84651, a la dependencia policial más cercana a su domicilio o llamar al número telefónico gratuito de emergencia policial, 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.