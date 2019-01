Faggiano: “Alargar el equipo es muy importante”

San Martín sacó provecho de su segundo juego consecutivo como local y nuevamente triunfó en el Fortín Rojinegro: venció a Obras por 88 a 69 durante la noche del domingo. Y todavía le quedan tres juegos más en Corrientes antes de su incursión en la Liga de las Américas.

Para el base Lucas Faggiano el equipo está bien, ya que “ha pasado por un arranque complicado en cuanto al fixture. Los primeros ocho juegos fueron seis de visita, en canchas complicadas como San Lorenzo, Boca, Quimsa, Comodoro. Hemos terminado con un 4-4 y ahora estamos en un proceso en el que buscamos seguir creciendo y estamos conociéndonos como equipo. Llevamos 10 juegos en este nuevo San Martín y hay que tratar de aprovechar esta racha de cinco partidos como local que va a ser muy importante. Tanto para seguir posicSionándonos en La Liga, como para llegar confiados a la Liga de las Américas”, recalcó.

El bahiense no quiere apresurarse en cuanto a la cita internacional en Valdivia: “La realidad es que la vorágine del día a día no te permite pensar mucho en eso, porque estamos jugando cada tres días. Hemos jugado el jueves, hoy (por el domingo), el miércoles (frente a Boca Juniors) y eso no te permite pensar más allá. Obviamente, sabemos que el objetivo final de este mes es llegar bien consolidado a la Liga de las Américas. Eso charlamos al principio. Pero, se hace complicado porque son muchos partidos y lo que hacemos es enfocar día a día”.

Acerca de las recientes victorias sobre Comunicaciones y Obras, realzó que “tenemos que seguir conociéndonos como equipo, siendo pacientes. Alargar el equipo es muy importante, en los dos juegos el banco ha traído soluciones y es muy importante cuando hay tantos juegos seguidos. Hay que ser sólidos, hoy creo que lo logramos por mucho tiempo sin tener tantos baches”.