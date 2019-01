Los candidatos a presidente ratificaron que darán pelea en la interna del peronismo

Se inició ayer el periodo para reservar nombres para quienes competirán en las internas del Partido Justicialista. Los tres candidatos a presidente ratificaron que no se bajan de la compulsa.

El dirigente de la línea “Vamos Compañeros”, Rodolfo Martínez Llano, continúa con una intensa compaña para competir por la presidencia del PJ. El ex legislador nacional ya anunció que “el peronismo comienza a desperezarse de una larga siesta”.

En tanto, el intendente de Paso de los Libres, y referente del grupo de intendentes del PJ, Martín Ascúa, negó ayer que se baje de la interna del PJ. “De ninguna manera, cuando volvamos a la normalidad vamos a hablar más tranquilos, por el momento no estamos en condiciones de hablar”, lanzó en declaraciones radiales.

“Vamos a presentar una lista provincial en las 74 localidades, nuestro espacio sigue vigente para competir”, anticipó.

Asimismo, recordó que “tenemos que definir nuestras autoridades, los candidatos legislativos para abocarnos a las elecciones este año”.

“Estamos muy conformes, tenemos un diálogo bueno, las reglas del juego son claras, no se esconde información, no hay posiciones antagónicas, sí posiciones claras y será una interna fructífera”, concluyó.

El tercer candidato a presidente, José “Pitín” Ruiz Aragón, confirmó ayer: “Nosotros decidimos afrontar la discusión interna del PJ con la inscripción de Unidad Ciudadana con el objetivo claro de plantear tres conceptos dentro del justicialismo correntino”. “Se debe reconocer a Cristina como la líder de la oposición a nivel nacional y la conductora del campo popular”, puntualizó.

“El espacio Unidad Ciudadana es opositor al gobierno de Gustavo Valdés no sólo entre cuatro paredes”, alertó.

El diputado nacional fustigó a los dirigentes que “son opositores pero no quieren decirlo públicamente”.

Asimismo aseveró que el rol del frente es ser “opositor a Mauricio Macri, líder de un gobierno neoliberal que cada día acrecienta la pobreza en nuestro país”.

“Acabado el plazo de internas seguiremos discutiendo la conformación del frente con todos los otros partidos que apoyan a Cristina Fernández para que vuelva a conducir a nivel nacional”, alegó.

“A nivel provincial queremos construir un esquema electoral que le haga frente a las políticas de ajuste y conservadoras que encabezan Ricardo Colombi y Gustavo Valdés”, finalizó.

Según el cronograma oficializado, desde el 27 de febrero se podrán entregar las listas de candidatos municipales, departamentales y jurisdicciones de toda la provincia.