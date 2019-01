Desvíos y tránsito restringido en varios puntos de la ciudad

Ante la apertura de los Carnavales Barriales que se realizará hoy en el barrio Bañado Norte, la caída de postes y cables de energía y socavamiento de la avenida Poncho Verde la Comuna dispuso desvíos de las unidades del servicio de transporte público de pasajeros y redujo la circulación de los vehículos en algunas zonas.

Dado el inicio de los Carnavales Barriales hoy en el Bañado Norte, a partir de las 17 habrá corte total de tránsito en avenida Gobernador Ruiz, desde Estados Unidos hasta la Rotonda de Poncho Verde. También estará prohibida la circulación en las calles perpendiculares -comprendidas en este trayecto- en el tramo que conectan las arterias Virasoro y Cabral con la avenida Gobernador Ruiz. Y en este sentido, también informaron que algunas líneas de colectivos sufrirán modificaciones en su recorridos: Banda Norte: 104 C ; 105 B, C; 108 A y 109 A. Mientras que en la banda Sur afectará la traza de las unidades de la línea 104 C; 105 C; 109 A y 11.

En tanto, los vehículos sí podrán desviar y circular por las calles Gobernador Virasoro y Francisco Cabral -que son paralelas a Gobernador Ruíz-.

Cabe señalar que el tránsito se normalizará durante la jornada de mañana ante el levantamiento de todas las estructuras necesarias para la realización de los carnavales.

Barrios

Además, desde la Comuna informaron que ayer se registró la caída de postes y cables del sistema de energía eléctrica sobre la avenida Cazadores Correntinos al 2700 por lo que durante los trabajos de reparación, el tránsito estará totalmente interrumpido en la zona.

En tanto, tras el socavamiento sobre la avenida Poncho Verde, entre las calles Baibiene y Paraguay, la Comuna permitió ayer el tránsito vehicular en la zona de la banda Este de la arteria.

Vale señalar que en la zona se están llevando a cabo acciones para reparar el bache que se conformó en el sector.