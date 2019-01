Suárez: “Llego con mucha humildad y trabajo”

El delantero cordobés Matías Suárez, nuevo jugador de River Plate, arribó ayer a Buenos Aires, se realizó la revisión médica y a partir de hoy se sumará a los entrenamientos del plantel bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

Suárez aseguró luego de la revisión: “Llego con mucha humildad y trabajo. Es el desafío más grande de mi carrera. Por eso lo quise aprovechar, ya que River es un equipo tan grande. Es lo mejor de América”, remarcó.

Y agregó sobre el pedido del entrenador “millonario” Marcelo Gallardo: “Que te llame Marcelo es muy importante para un jugador y a mí eso me ilusionó mucho. No le podía decir que no, así que espero poder hacer lo mío y a lo que vieron en mí”.

En cuanto a su función como posible reemplazo de Gonzalo Martínez, recientemente vendido a la MLS, destacó: “Somos diferentes y no hay que compararse. El demostró en cada partido que es un ídolo y un gran jugador, y uno aprende de todos esos futbolistas. Yo estoy tranquilo y feliz”.

En cuanto a su salida de Belgrano contestó: “Entiendo a los hinchas que no están contentos porque el equipo vive una situación difícil, pero es una oportunidad única a esta edad (30 años) y yo dejé todo por Belgrano desde que volví de Europa”.

Por otro lado, desde Córdoba, el médico de Belgrano, José María Luna, explicó ante los rumores de problemas en la rodilla que no tenía complicaciones y recordó que jugó 53 de los 68 partidos que disputó el equipo desde su llegada.