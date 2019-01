Activaron granada de gas lacrimógeno en el corso y más de 30 personas fueron afectadas

La primera noche del carnaval barrial se vio afectada por incidentes que se produjeron tras la activación de una granada de gas lacrimógenos que fue arrojada por uno de los concurrentes. La cortina de humo tóxico afectó a más de 30 personas, que fueron derivadas a distintos centros asistenciales de la Capital.

Según se encargó de resaltar la Policía, el artefacto no corresponde a los que utilizan los efectivos de la fuerza provincial.

El operativo policial desplegado en las inmediaciones del corsódromo habilitado sobre la avenida Gobernador Ruiz, para la primera noche de corsos barriales, se inició el jueves a las 19.30, con 120 efectivos bajo las órdenes del comisario mayor Marcos Toledo.

Todo se desarrollaba con total normalidad hasta que pasadas las 3 de la madrugada de ayer, se advirtieron corridas en la zona de Gobernador Ruiz y calle Cocomarola (más o menos la mitad del trayecto de desfile de las comparsas), donde varias personas escapaban de las consecuencias producidas por la activación de una granada de gas lacrimógeno. En esas circunstancias, los policías socorrieron a varios espectadores para que fueran trasladados a diferentes centros de salud, mientras otros uniformados hallaron la granada de gas que había sido activada y la pusieron a disposición del fiscal en turno, Gustavo Roubineau, a quien también le dejaron tres granadas de uso policial para cotejar con la utilizada.

Desde la División Policía Hospitalaria informaron que se registraron ingresos en las guardias y emergencias de distintos centros de salud como el Hospital Pediátrico, con 20 menores; Hospital Llano, 3 embarazadas fueron trasladadas al sector de Neonatología; en el Hospital Escuela, seis personas, y en el Vidal, otras dos. Cabe acotar que luego de ser examinados, la totalidad de los pacientes fueron dados de alta. Ahora se inició una investigación para establecer los motivos y quién habría arrojado el elemento en el lugar. Hay varias hipótesis.

“Estamos investigando las circunstancias y qué es lo que ocurrió en Gobernador Ruiz y Cocomarola, donde el gas lacrimógeno generó un caos importante”, dijo el jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Félix Barboza.

Descartó que haya sido la Policía la que lanzó el elemento al público. “No hubo ningún incidente previo que haya implicado la intervención policial, esto nos da la pauta de que habría sido arrojada por un particular que estaba presente en el evento”, afirmó.

“El elemento no es de uso civil, sería de uso militar y será sometido a las pericias correspondientes por personal de la Unidad Fiscal de Investigaciones, pero no es un elemento utilizado comúnmente por civiles”, concluyó el jefe de la Policía.

Por su parte, el comisario Marcos Toledo indicó que “no hubo ningún tipo de incidentes hasta ese momento y todo se estaba desarrollando normalmente. (Pero) en un momento determinado vimos una gran cortina de humo y empezamos a ayudar a la gente. En medio de esto, secuestramos una granada tipo americana, no es de uso de la Policía y se le están realizando pericias”.