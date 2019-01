Defensa triunfó sobre la hora y es puntero

Defensa y Justicia también es líder. En un partido emocionante, se impuso 1-0 sobre San Lorenzo y alcanzó la línea del líder Racing. El único tanto del cotejo lo anotó Fernando Marquez a los 46 minutos del segundo tiempo.

El dueño de casa había mostrado una mejor cara durante la etapa inicial, poniendo en apuros a Fernando Monetti con el disparo desde lejos del chileno Matías Rojas.

El ex arquero de Lanús también debió intervenir cerca de los 35 minutos cuando "Uvita" Fernández giró y sin pensarlo sacó un remate que incomodó.

Los de Jorge Almirón también pudieron abrir el marcador tras una buena acción personal de Héctor Fértoli y una jugada posterior que casi termina con un gol en contra. La fortuna no estuvo del lado del "Ciclón".

En el complemento, los mediocampos no estuvieron tan activos y el trámite se transformó de ida y vuelta.

Nuevamente "Uvita" hizo una buena maniobra personal, sacó un centro pinchado y el cabezazo de Fernando Márquez reventó el travesaño. Sin embargo, la más clara estuvo en los pies del ex Independiente Togni: gran pase filtrado de Alexis Castro, gambeta del juvenil que deja a Monetti sin respuestas y, tras su remate, Gonzalo Rodríguez la sacó en la línea.

Todavía quedaba espacio para una emoción: Rafael Delgado robó en zona defensiva por el sector izquierdo y arrancó la jugada. Ignacio Aliseda se encargó de hacer una acción personal, se metió en el área y sirvió para Márquez que esta vez no falló: remate rasante y gol agónico.

Empate en el debut

Banfield y San Martín de San Juan empataron anoche en un gol en el sur bonaerense, en el debut de Hernán Crespo como entrenador en el fútbol argentino, en la reanudación de la Superliga.

El partido, por la 16ta. fecha del torneo, fue arbitrado por Pablo Echavarría y los goles fueron convertidos por Juan Alvarez para Banfield a los 6 minutos del primer tiempo, mientras que Pablo Palacios Alvarenga marcó el empate para el equipo cuyano a los 32 de la segunda etapa.

Banfield debió resignarse al empate más por impericias propias en ataque y defensa que por los méritos del adversario.

Victoria granate

Lanús, con el regreso del ídolo del club José Sand, derrotó ayer, por 2 a 0, a Godoy Cruz en Mendoza, con el debut del entrenador Marcelo Gómez en reemplazo de Diego Dabove, por la 16ta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

Tomás Belmonte y Lautaro Acosta marcaron los goles del partido desarrollado en el estadio Malvinas Argentinas y arbitrado por Diego Ceballos.