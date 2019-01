EE. UU. llamó a los países a poner fin a las transacciones financieras con Maduro

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llamó el sábado en la ONU a todos los países a poner fin a sus transacciones financieras con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, que Washington considera ilegítimo.

Pompeo llamó a todos los países a seguir el ejemplo estadounidense y reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. “Esperamos también que cada una de esas naciones se aseguren de desconectar sus sistemas financieros del régimen de Maduro y permitan que los activos que pertenecen al pueblo venezolano vayan a los legítimos gobernantes de ese Estado”, dijo Pompeo a periodistas en la ONU.

Durante su discurso en la reunión especial del Consejo de Seguridad sobre la crisis venezolana, Pompeo llamó a todos los países del mundo a unirse “a las fuerzas de la libertad” en apoyo del opositor Guaidó, alentado por un apoyo europeo cada vez más firme y el creciente aislamiento de Rusia, que defiende al presidente Nicolás Maduro.

“Ahora es el momento para que cada nación elija de qué lado está. No más atrasos, no más juegos. O se está con las fuerzas de la libertad o en la liga de Maduro y su caos”, afirmó el secretario de Estado norteamericano.

“Llegó la hora de apoyar al pueblo venezolano, reconocer al nuevo gobierno liderado por el presidente interino Guaidó y terminar con esta pesadilla. No hay excusas”, insistió Pompeo, que fustigó al “Estado mafioso ilegítimo del ex presidente Maduro”.