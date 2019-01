Benedetto salvó a Boca ante Newell’s en el debut de Alfaro

El Boca Juniors de Gustavo Alfaro hizo anoche su estreno oficial, rescatando un empate, 1 a 1, con Newell’s Old Boys, en el estadio Marcelo Bielsa, por la decimosexta fecha de la Superliga.

Si bien buscaba el triunfo y volvió a cometer fallas defensivas, el resultado fue positivo para Boca porque reaccionó ante la adversidad y en un reducto difícil.

El inicio del partido tuvo buen ritmo de parte de los dos, con un picante Benedetto, que definió de tijera apenas afuera, después de un centro de Pavón. Enseguida contestó Maxi Rodríguez con una llegada por la izquierda y un tiro que salió desviado.

Nuevamente, Benedetto iba a tener su aparición con un disparo desde el borde del área que se fue cerca.

Newell’s empezó a manejar mejor en el medio y prevaleció ante Boca, sobre todo por el buen trabajo de Rivero, y las sociedades entre Figueroa, Formica y Rodríguez.

La mejor jugada de la etapa terminó con un golazo de Maxi. Cacciabue robó en el medio y tocó para Figueroa, quien se sacó de encima al paraguayo Alonso, cediendo al borde del área para Formica, que alargó para Rodríguez. El atacante no tardó en decidirse y sacó un derechazo de primera que ingresó en el ángulo diestro de Andrada.

Después de la conquista, Newell’s siguió mejor y Boca dependió de alguna corrida de Pavón. El local contó con un iluminado Formica: el atacante se sacó de encima a Mas en el lateral y su potente derechazo hizo estirar a Andrada, quien envió el esférico al córner.

La etapa finalizó con dominio de Newell’s, que sufrió la lesión del delantero Fydriszewski, que fue reemplazado por Leal.

En el complemento, Boca tuvo la pelota frente a un Newell’s que sintió el desgaste de los primeros 45’. Aguerre salvó a su equipo ante una definición de Benedetto, tras la habilitación de Reynoso.

El ingreso de Zárate le dio frescura a Boca. El delantero hizo una buena jugada por izquierda, tiró el centro y la empalmó Benedetto para vencer a Aguerre y establecer el 1-1.

A cinco del final, Alexis Rodríguez se fue por izquierda, la tiró el medio para que Formica se la deje a Leal y al portugués se le fue muy cerca.

En la siguiente, Pavón casi hace el segundo después de una corrida de Abila y, en la última, probó de lejos Zárate, Aguerre dio rebote y no pudo definir bien Pavón para conseguir la victoria.