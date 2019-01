Para ganarle a la inflación, tutores anticipan la compra de útiles escolares

En plena temporada de vacaciones escolares, las vidrieras del centro empezaron a nutrirse de útiles, mochilas y los guardapolvos que anuncian la cuenta regresiva para el fin del descanso. De hecho, aunque todavía falta más de un mes para el retorno a las aulas, los comerciantes comentaron a El Litoral que se activó la venta de artículos colegiales.

“Ante el temor a las subas de los precios, en diciembre empezamos a recibir el listado de útiles, y en enero también recibimos mucha demanda. De todas maneras, sabemos que la semana previa a marzo será la de mayor movimiento”, expresó Natalia desde una librería céntrica. Del mismo modo, desde un negocio de indumentaria, Joaquín manifestó: “La semana pasada empezó la promoción de guardapolvos y uniformes. La gente pregunta, hace cálculos y algunos compran pero todavía de a poco”.

Adelantar la compra de los útiles escolares con el fin de ganarle a la inflación, es una estrategia de ahorro que se está instalando entre los tutores. Tal es así que, en consonancia a ello, los mercantiles se preparan también con antelación y brindan promociones especiales en enero.

Al respecto, el encargado de una distribuidora comentó: “Están saliendo varias listas, y los padres desde diciembre comenzaron a comprar útiles escolares. Esto se viene dando desde hace unos años, así que siempre para esta fecha ofrecemos un 10% de descuento en contado y 5% con algunas tarjetas. Ya tuvimos varias ventas, sobre todo de familias que no viajaron en las vacaciones y prefieren invertir en equipar a sus hijos para la escuela”.

Ahorro

Los tutores entienden que comprar de forma anticipada puede ser una estrategia de ahorro, ya que varios negocios mantienen algunos precios del 2018 y no descartan aumentos en caso de que ingresen nuevos artículos. Sin embargo, los comerciantes destacan que las mejores promociones o descuentos empiezan a ofrecerlas en cercanías al inicio de clases.

“Como todavía no es temporada, nuestra sucursal diseñó la promoción del 10% en efectivo, pero las mejores ofertas llegarán en las próximas semanas”, agregó el encargado de la distribuidora.

En tanto que Germán, el vendedor de otra tienda, indicó: “Nosotros no tuvimos subas, manejamos los mismos precios que el año anterior, pero las mochilas todavía no llegaron, quizá tengan alguna actualización”.

Es decir que los precios dependerán de la situación del mercado y los descuentos se promocionarán recién a mediados de febrero.