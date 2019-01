Colapso energético en el NEA afectó a cerca de la mitad de los barrios capitalinos

Casi el 50% de los barrios de la ciudad de Corrientes sufrieron ayer la interrupción del servicio de energía eléctrica, como consecuencia de un colapso del área NEA, provocando una disminución total en la demanda de 765 Mw. Desde la Dirección de Energía de Corrientes informaron que el inconveniente fue rápidamente solucionado, tras la salida de servicio de 14 distribuidoras.

Ante la interrupción del servicio energético, desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informaron que no se superó el récord máximo histórico de consumo de 640 megavatios (MW) que se registró el día anterior, ya que el consumo sólo alcanzo los 632 Mw. En este sentido vale señalar que el martes se registró el consumo de 640 Mw

En cuanto a la cantidad de barrios informaron que “con el colapso resultaron afectados casi el 50% de los barrios desde las 15,19 hasta las 15,45 donde el servicio se restableció en toda la ciudad. Y en este aspecto también comentaron que en algunas zonas como consecuencia del inconveniente se quemaron algunas protecciones de los transformadores, (que funcionan como una especie de fusible, que previene que se queme todo el equipo en este tipo de casos), los cuales fueron rápidamente cambiados por los operarios que contribuyeron para que la situación se normalice inmediatamente.

En cuanto a las posibles causas del colapso la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) no precisó mayores detalles a la Dpec, pero informó que ante el hecho se produjo una disminución de demanda de 765 Mw (220 Mw en Corrientes, 340 Mw en Chaco y 205 Mw en Formosa).

Tampoco se debió a las altas temperaturas ya que se registró una máxima de 32° y una sensación térmica de 37°.

Usuarios no registrados

La Dpec informó además que se encuentra analizando y trabajando en la regularización e incorporación al sistema de los usuarios con conexiones irregulares y cuya solución integral requiere, a su vez, el concurso conjunto de estamentos y organismos que exceden la gestión de esa Dirección.

El organismo se encuentra trabajando para lograr una solución radical e integral del problema, con un diseño de planificación tal, que permita proyectar y emplazar la infraestructura eléctrica apropiada, con las condiciones mínimas de seguridad y calidad, y que posibilite su compatibilización con cuestiones de urbanización que implican, por ejemplo, el trazado definitivo de calles, redes cloacales y de agua potable, todo lo que excede la capacidad técnica y operativa de la Dpec.

Para subsanar la precariedad y falta de información de las necesidades técnicas específicas imprescindibles para la planificación y ejecución de las obras necesarias, que exceden la voluntad y capacidad técnica de la Dpec, resulta necesaria la participación de las organizaciones barriales y de las ONG pertinentes, para aportar información y datos que permitan aunar criterios y soluciones para todos los actores involucrados en el tema, informaron desde el organismo.