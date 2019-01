Para Fernández “la novedad política se llama Axel Kicillof”

El dirigente del peronismo porteño Alberto Fernández, cercano a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que “la novedad política se llama Axel Kicillof” y reiteró que hay que “unir bajo el paraguas opositor a la mayor cantidad de dirigentes” y “asumir un nuevo contrato social” para ganarle al oficialismo en las elecciones que vienen.

Alberto Fernández, otrora jefe de campaña de Florencio Randazzo, consideró que el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner es “un fenómeno para tener en cuenta”, porque “va con una tarima, un micrófono, se pone a hablar y a los diez minutos tiene a 4000 personas escuchándolo”.

“Eso no lo vi nunca: sin carteles, sin avisos en los diarios, sin ser armado por (Jaime) Durán Barba; es absolutamente genuino y original, un fenómeno totalmente atípico de la política argentina”, sostuvo Fernández, en relación a las especulaciones que señalan que Kicillof podría presentarse como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires.

Y sostuvo que la gente hace una diferenciación entre la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri porque “Vidal viene de clase media”.