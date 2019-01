Piden postergar dos meses las internas del PJ por las inundaciones en el interior

Varios dirigentes del interior habrían solicitado postergar la fecha de las elecciones internas del Partido Justicialista debido a las inundaciones que castigaron al Centro y Sur de la provincia. La cuestión debe ser definida por el Consejo Provincial del PJ.

El presidente de la Junta Electoral del Partido Justicialista, Rodolfo Marcelo Llano, confirmó a El Litoral que recibieron varios pedidos. “Creo que lo más conveniente es postergar por un mes y medio o dos meses las elecciones internas, para que todas puedan competir”, expresó.

“Hay comunas en las que recién está bajando el agua y no pueden salir a hablar con el militante de una competencia interna cuando media provincia esta luchando con las consecuencias de las inundaciones”, agregó.

El presidente de la Junta explicó que “no es nuestra facultad postergar la fecha de las internas eso lo debe hacer el Consejo. Por eso la semana que viene me reuniré con Gerardo Bassi para plantearle varias cosas, entre ellas, el posible corrimiento de la fecha de los comicios”.

El propio intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, había dicho la semana pasada: “Cuando volvamos a la normalidad vamos a hablar más tranquilos, por el momento no estamos en condiciones de hablar”. Ello en referencia a la emergencia hídrica decretada en la ciudad libreña.

La cuestión parece ser clara: los dirigentes del Centro y Sur de la provincia pretenderían que se posterguen las elecciones internas por al menos dos meses debido a la crisis que afecta a los municipios por los inundaciones.

La última palabra la tendrá el Consejo Provincial del Partido, que preside el ex intendente de Goya, Gerardo Bassi.

“El objetivo de las internas es que todos compitan, pero hay muchos sectores que no están en condiciones. Desde la Junta también buscamos la unidad del partido, así que plantearemos la situación”.

El plazo para la reserva de nombres ya caducó y se anotaron 71 listas. El domingo deberían oficializarse pero, debido a la cantidad, el plazo se prorrogó hasta el miércoles 6.

También hay un pedido de varios dirigentes para prorrogar la presentación de nuevas afiliaciones, que ya fue prorrogado hasta hoy.

La Junta, en tanto, analizará hoy el pedido de los dirigentes.

Entre los candidatos a presidir el partido, se destacan el ex legislador nacional Rodolfo Martínez Llano, quien se mantiene firme en sus recorridas por los barrios de la ciudad y cosecha la adhesión de varios sectores. El dirigente aseguró que el “peronismo comienza a desperezarse de una larga siesta”.

Martínez Llano formalizó su candidatura a presidente del PJ, avalado y acompañado por el reconocidos referentes peronistas de toda la provincia. En ese sentido, aclaró que, tal como sucedió tres décadas atrás -cuando corrió el riesgo de perder la interna contra Julio Romero-, “quien resulte el candidato para la presidencia contará con su aval explícito en caso de no ser él mismo”, evocando la ley de honor del peronismo: “El que pierde acompaña”.