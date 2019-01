River volvió al triunfo goleando a Godoy Cruz en tierras mendocinas

Después de tres derrotas consecutivas, River Plate recuperó en Mendoza la memoria, goleando 4 a 0 a Godoy Cruz en cancha del estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, para volver sumar puntos, en un partido postergado de la decimotercera fecha de la Superliga.

La figura del encuentro fue el delantero colombiano Santos Borré, quien anotó un gol de penal y participó del primero de las dos anotaciones de Lucas Pratto, otro de los puntos altos que volvió a gritar por el campeonato local después de nueve meses. El cordobés Matías Suárez debutó de la mejor manera con la “banda roja” al convertir el último, demostrando clase en la definición.

Godoy Cruz fue un equipo con buenas intenciones en el inicio, pero se desdibujó con el correr de los minutos y acumuló su segunda derrota consecutiva en el año, y en condición de local. El domingo, tendrá la dura misión de visitar a Boca Juniors, en La Bombonera.

El partido tuvo un comienzo frenético, con dos equipos rápidos y generando situaciones, aunque el visitante demostró su jerarquía y no perdonó.

La primera, y única del partido que le correspondió a Godoy Cruz, fue un exquisito tiro libre de Andrada que pegó en el poste izquierdo. En la siguiente, River avisó con una buena jugada de Borré por izquierda, que terminó con centro del colombiano y un cabezazo desviado de Fernández.

Luego de esa acción, el visitante no falló. Después de una mala salida de Godoy Cruz, la recuperó Borré y le cayó a Palacios, quien habilitó a Pratto, y el Oso fusiló a Ramírez para anotar el 1-0.

Con la ventaja, River se hizo dueño del encuentro y desnudó los problemas defensivos del local, que dio muchísimas ventajas. Nacho Fernández casi marca un golazo con un envío desde la izquierda, y Godoy Cruz apenas contestó con un tiro desde lejos de Burgoa.

Para el segundo gol otra vez iba a aparecer Borré, quien enganchó ingresando al área por la izquierda, “barriendo” el juvenil Arena la pelota con su brazo. El árbitro Penel cobró el penal, que el colombiano marcó con un preciso disparo.

Para Godoy Cruz se incrementaron los problemas, porque antes del gol de Borré se retiró lesionado Andrada, y pasada la media hora vio la roja Cardona, por una durísima entrada frente a Montiel.

Con uno menos, el equipo mendocino hizo lo que pudo y River se sintió muy cómodo y con espacios a la hora de atacar. De allí hasta el final de la etapa, el “Millonario” dilapidó varias chances como para rematar el partido, como un derechazo de Montiel que besó el poste derecho.

En el arranque del complemento, River metió el tercero, en una corrida de Casco -otro de gran partido- por izquierda ante Arena, centro y cabezazo letal de Pratto.

El encuentro estaba terminado antes de tiempo y River desperdició varias oportunidades ante un pálido Godoy Cruz que nunca evidenció alguna reacción.

Hubo tiempo para el debut del cordobés Matías Suárez, quien hizo su presentación con la camiseta 7 de River. El delantero recibió dentro del área por la derecha, enganchó ante Cobos y con un potente zurdazo selló el triunfo. En la previa a esa jugada, el arquero Ramírez se lo había evitado al ex Belgrano, que demostró por qué Gallardo pidió por él en este mercado de pases.

Una victoria sin fisuras para River, que le sirve para despegar de una vez en el 2019 y ya dejar atrás la resaca de los festejos de la Libertadores 2018.