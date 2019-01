Temor adolescente

Por José Ceschi

¡Buen día! “Queridos adolescentes, crezcan felices”. Es el sugestivo título de un librito perteneciente a la pluma siempre sabia de René Trossero. Rescato algunas reflexiones que advierten la presencia del temor y la inseguridad como parte normal de aquel augurio:

“Al llegar a la adolescencia perdiste la seguridad del niño que fuiste. Durante tu infancia descansabas seguro con el apoyo y el amor de tus padres y de otros adultos que te cuidaban. Ahora, se abre otra etapa del camino de tu vida, en la que tendrás que aprender a poner tu confianza y tu seguridad en el cuidado de ti mismo. Las incertidumbres ante un futuro incierto y desconocido te despiertan sentimientos de miedo y de inseguridad. Y esta experiencia te pone ante la amenaza de dos peligros. Uno es el de vivir en una inseguridad enfermiza, que te paraliza y no te permite encarar con buen ánimo el futuro.

Y el extremo opuesto es el de una temeridad irresponsable, que te puede empujar hacia el futuro sin tomar las precauciones necesarias para no tropezar con peligros que dañen. Te lo digo con otras palabras para que comprendas mejor. El miedo sano es un sentimiento positivo, porque ayuda a tomar las precauciones para evitar que suceda lo temido, el miedo enfermizo hace que suceda lo temido.

Si tienes un miedo sano de ser atropellado por un tren, cruzas las vías con cuidado; si tienes un miedo enfermo, exagerado, oyes las bovinas del tren, te paralizas en las vías y el tren te atropella.

Si eres estudiante y tienes una cuota de miedo de no aprobar un examen, estudias en serio y apruebas. Si tienes un miedo enfermo, una inseguridad exagerada, antes las preguntas del examen te bloqueas, te olvidas de todo lo estudiado y no apruebas el examen. Con esto te queda aclarado cuál es el aporte positivo que tus sentimientos de temor y de inseguridad te ofrecen...”.

Queda claro también que el miedo tiene su raíz, más en lo que hay dentro de uno que en lo que viene de afuera. Salvo excepciones, claro.

