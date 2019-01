Valdés recibió a inversionistas chinos que reactivarán el Frigorífico “Tomás Arias”

El gobernador Gustavo Valdés recibió ayer a inversionistas que reactivarán el Frigorífico “Tomás Arias” de Riachuelo, con capitales chinos. De esta manera se recuperarán alrededor de 400 puestos de trabajo.

El representante de esta corporación Liaoning International Chamber of Commerce Association Latin America International Group of China, Néstor Andrades, aseguró que “prácticamente es una realidad, ya que en unas horas se va a cerrar el negocio”. Contó que “ya viajamos 2 o 3 veces para visitar el frigorífico y las expectativas son muy buenas, son reales y por eso está aquí el señor Zhuang yi, uno de los representantes del grupo Muralla China, que son los que van a hacer la inversión”.

El Frigorífico “Tomás Arias” hacía tiempo que no tenía ninguna actividad y ahora se va a reactivar. Los empresarios detallaron en este marco que “se va agrandar la planta para el mercado interno y el mercado de exportaciones, especialmente para China”.

Por su parte, Zhuang yi agradeció el apoyo del gobernador Gustavo Valdés y de los funcionarios correntinos, como el secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel García Olano. Este último destacó que “Corrientes es una provincia atractiva para las inversiones por los incentivos que tiene en cuanto a promoción industrial, al compromiso que tenemos de tener una industria competitiva seria” y en ese sentido recordó que “hace un año obligamos a que todas las plantas de la provincia tengan controladores fiscales, que se adecuen a las normas”.

Es por eso que “manifestamos nuestro interés como tercera provincia ganadera del país” y el Estado provincial “decidió acompañarlos en todo lo que podamos en cosas razonables, porque acá se trata de un negocio privado que tiene que evolucionar como tal, pero sí las herramientas que tiene el Estado, desde la habilitación de la planta, los veterinarios que van a trabajar en la planta, las habilitaciones provinciales para operar, y creo que eso ayudó a la toma de decisiones”.