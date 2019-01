Buen juez, mejor ciudadano

Por Mariano Gerván

Director de la Carrera de Posgrado de Especialización en Políticas Públicas-Ucalp.

La Constitución argentina (artículo 110), al igual que la de los Estados Unidos (cláusula 3ª, sección primera), consagra la prohibición de rebajar el sueldo de los jueces, agregando que no podrá ser disminuida “de manera alguna”. El privilegio de intangibilidad salarial intenta asegurar la independencia de los jueces entendiendo que “cierto poder sobre la subsistencia de un hombre implica cierto poder sobre su voluntad” (Alexander Hamilton, El Federalista Nº 79).

Sin embargo, esta sabia previsión constitucional no debe invocarse para que los jueces evadan las obligaciones que como ciudadanos tienen en común con todos los demás. La Constitución argentina no ampara un privilegio corporativo que los libere de compartir el sostenimiento institucional del que depende el bienestar general y la misma subsistencia en sociedad.

En congruencia y armonía, y no como excepción, el art. 110 debe leerse a la luz del art. 16 que establece el principio general de igualdad ante la ley, que dice: “La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Que los jueces paguen los impuestos que los demás ciudadanos debemos pagar nunca puede ser entendido como un ataque a la independencia judicial.

Así lo expresó la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1939, en el contundente voto fundado por el juez Frankfurter al sostener la constitucionalidad de la Revenue Act, ley de impuestos de 1932, del Congreso norteamericano: “Sugerir que lesiona la independencia de los jueces nombrados después que el Congreso les impuso las obligaciones comunes de ciudadano, haciéndolos soportar su cuota parte del costo del mantenimiento del gobierno, es trivializar la gran experiencia histórica sobre la que los constituyentes fundaron las garantías constitucionales. Obligarlos a un impuesto de carácter general es sólo reconocer que los jueces también son ciudadanos, y que su función particular en el gobierno no les otorga inmunidad para dejar de compartir con sus conciudadanos el sostenimiento material del estado cuya constitución y leyes tienen la obligación de hacer cumplir” (O’Malley v. Woodrough).

Más de veinte años llevaba el Congreso norteamericano votando leyes para que los jueces pagaran el impuesto. La primera, la ley de rentas de 1918, había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 1920 (Evans v. Gore). Desde entonces el Congreso intentó revertir esa jurisprudencia sancionando las Revenue Acts de 1932,1934 y 1936, y la Public Salary Tax Act de 1939. En la primera, estableció el criterio obligando a pagar el impuesto a los jueces designados desde el 6 de junio de 1932.

El espíritu del legislador fue interpretado en 1939 por la Corte Suprema cuando sentenció que “un impuesto no discriminatorio establecido con carácter general sobre las ganancias, cuando es aplicado a los ingresos de un juez federal no es una disminución de salario en los términos prohibidos por la constitución” (O’Malley v. Woodrough). Así, la Corte Suprema norteamericana obligó a tributar a todos los jueces nombrados con posterioridad al dictado de la norma.

En nuestro país, la Corte Suprema sostuvo lo contrario en 1936 (Fallos 176:73). Fue más lejos en 1985, integrada por conjueces, cuando ordenó la indexación salarial de los sueldos de los jueces (caso Bonorino Peró), y en la Acordada 20, del 11 de abril de 1996, no sólo mantuvo la exención, sino que además la extendió a funcionarios judiciales jamás mencionados en el art. 110 de la constitución, al declarar inaplicable el art. 1º de la ley 24.631, que derogaba las exenciones de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, eliminando el privilegio.

A fines de 2016, en un camino similar al norteamericano, el Congreso sancionó una nueva ley, la 27.346, que obliga a los jueces nombrados a partir de 2017, a pagar el impuesto a las ganancias. El entonces presidente de la Corte Suprema, dijo que los miembros del tribunal coincidían con el deber de tributar. Siguiendo ese criterio, la Corte actual ha desestimado una medida cautelar, que impedía la aplicación de la norma, y se está avanzando en su reglamentación a instancias del Gobierno, el Consejo de la Magistratura y la Asociación de Magistrados.

Se trata de un debate sobre virtud republicana, equidad y ciudadanía, que en tiempos de descrédito institucional, puede aumentar la confianza en una sociedad más justa, en la que el bien común sea una empresa de todos. La exorbitada defensa de la intangibilidad salarial no ha tenido un correlato de independencia de similar intensidad. La intangibilidad, más que un privilegio para el juez, es una garantía para el ciudadano. La intangibilidad, integridad material del salario, procura garantizar la independencia judicial, integridad moral del juez.

Hay buenos jueces, pero a los ojos ciudadanos falta justicia, celeridad procesal, oportunidad y acceso a los estrados, cumplir y hacer cumplir la ley, sentencias ejemplares y fallos ejemplificadores. Un juez probo, íntegro, independiente, que no se desentienda de las obligaciones cívicas que lo emparentan con el hombre común, al pagar todos sus impuestos, sin duda, además de buen juez, será también mejor ciudadano.