A la espera de Macri y tras el envión de Mendoza, Valdés pidió el apoyo en las urnas

A la espera del presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien estaría en Corrientes en las últimas semanas de octubre, el gobernador Gustavo Valdés reiteró la necesidad de que el electorado respalde al oficialismo en las urnas. Además, destacó el resultado de los comicios en Mendoza, donde el radicalismo retuvo la Gobernación.

“Hemos logrado retener las tres gobernaciones que tenía el radicalismo y seguimos apostando a que Cambiemos gane las elecciones”, manifestó el mandatario provincial a la prensa tras el acto de entrega de viviendas en el complejo Santa Catalina (ver página 11). “Tenemos la posibilidad de dar la vuelta el domingo, tenemos la posibilidad de construir una Argentina distinta, una Argentina que tiene que invertir en desarrollo y crecimiento. Es la forma de crear trabajo. Vamos a seguir creciendo”, expresó el titular del Ejecutivo provincial.

“Tenemos que hacer el esfuerzo para que Argentina continúe por la senda del desarrollo”, expresó el mandatario. El triunfo por más de 15 puntos de diferencia, del radical Rodolfo Suárez, el candidato que contaba con la bendición del presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, generó optimismo en el oficialismo nacional, especialmente en el bloque de los radicales gobernadores.

Por otra parte, Valdés confirmó la presencia del presidente Macri para los próximos días, en el marco de la propuesta “Sí se puede”, consignando que, desde su parte de gobernante y desde el proyecto político que encarna, esperan y trabajan para el triunfo del actual mandatario nacional. Para llevar adelante el proyecto de un mejor país que se distinga por el respeto a las instituciones, y que contenga a todos los argentinos con las mismas oportunidades, según informaron.

Si bien aún no brindaron precisiones sobre la fecha de la visita del mandatario nacional, una de las fechas tentativas fue el 18 de octubre. No obstante, el titular del Plan Belgrano a nivel nacional y jefe de campaña local, Carlos Vignolo indicó que sería en las últimas semanas de octubre.

“Las fechas se van confirmando semana a semana, es muy probable que sea en Capital porque el tiempo del Presidente es muy escaso”, dijo el funcionario nacional a radio Sudamericana. No obstante, Vignolo señaló: “Tenemos la plena convicción que lo que se votó fue la gestión tanto del Gobernador como el Intendente. No se pueden traspolar las elecciones, lo dijimos también en Corrientes”.

“La gente es más perspicaz de lo que se adjudica, sabe lo que elige y vota en consecuencia. Esto por supuesto suma mucho a lo que es el inicio de la campaña del ‘Sí se puede’”, sostuvo el funcionario.