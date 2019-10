Entregaron a sus nuevos dueños las 350 viviendas construidas en Santa Catalina

Se realizó ayer el acto formal de entrega de las 350 viviendas que se construyeron en el predio de Santa Catalina. Allí, en el sector donde se encuentra el nuevo grupo habitacional construido por el Invico, estuvo el gobernador Gustavo Valdés, además de otros funcionarios provinciales y municipales.

En el inicio del acto, que contó con la presencia de los adjudicatarios, un sacerdote brindó unas palabras, bendijo las llaves que, un rato después, estarían ya en poder de los dueños de las casas y felicitó a las familias que habitarán la zona a partir de ahora. Luego, una de las adjudicatarias, Natalia, expresó que “tengo una gran emoción de recibir mi casa propia, para mis hijos”.

Por su parte, el viceintendente capitalino, Emilio Lanari dijo: “Muchos decían que Santa Catalina iba a quedar en el olvido, pero cuando hay buenas ideas tienen que trascender a los gobiernos y esto deberá seguir con los que vengan después”.

Posteriormente, el gobernador Valdés se dirigió al público presente y recordó el avance de las obras allí en el predio. Al respecto, el primer mandatario provincial comentó que “tengo mucha emoción, me acuerdo cuando veníamos a ver cómo iban las obras y parecía que no se terminaba nunca”.

Asimismo, destacó la importancia de la construcción de viviendas en general y, particularmente, de este nuevo conjunto habitacional que se suman a las 678 del procrear que ya hay en el barrio. En este sentido, Gustavo Valdés aseguró que “estas casas representan dignidad para los correntinos”.

Durante los discursos de los funcionarios hubo varias referencias a la intención de continuidad de proyectos de obra. “Este es el lugar donde va a seguir creciendo la ciudad, vamos a seguir haciendo viviendas”, dijo el Gobernador.

Durante el acto, y antes de la entrega formal de las llaves, hicieron hincapié en la importancia del cuidado del barrio. En este sentido, recomendaron que plantes árboles, pero teniendo en cuenta la normativa municipal de las especies recomendadas; para evitar daños a las redes subterráneas.

Por otra parte, Valdés pidió a los nuevos habitantes del barrio que cumplan con el abono mensual de las viviendas. “Pedimos responsabilidad, paguen las cuotas, no se retrasen”, instó. Además, agregó que “hay otros correntinos que quieren tener un techo, y esa plata la usamos para construir viviendas”.

Luego de los discursos, inició el proceso de entrega de las llaves de las casas y los adjudicatarios fueron pasando para recibir las carpetas. En primer término lo hicieron las familias que cuentan con algún miembro con discapacidad, para los que existe un cupo especial.

Del total, 35 construcciones estuvieron destinadas a esas familias tal como lo establece la Constitución Nacional. Se trata de casas adaptadas y modificadas especialmente para que puedan tener una mejor accesibilidad y no generar complicaciones a personas con dificultades motrices.

De esta manera, las nuevas viviendas fueron entregadas y se espera ahora la mudanza de los nuevos habitantes de la zona. Así, se sumarán a las 678 del plan Procrear, de las cuales se encuentran ocupadas cerca de 300.

Se completó, entonces, a 9 años del inicio del proyecto de urbanización de Santa Catalina, la construcción de las primeras mil viviendas, mientras que se planifican otros grupos habitacionales.

Al respecto, el Gobernador señaló que “no hay muchos grupos de este tamaño”, y pidió finalmente a los vecinos: “Hagan de estas mil viviendas el mejor barrio de Corrientes”.

En el predio, hubo una importante presencia no sólo de los adjudicatarios, sino también de sus familiares y amigos. La mayoría de las personas que recibieron ayer su casa se encontraban acompañadas por un nutrido grupo, donde prevalecían los gestos de alegría.

Vale recordar que los habitantes de este nuevo grupo de casas esperaban la mudanza hace tiempo, ya que el sorteo del Invico se había realizado en noviembre del año pasado.