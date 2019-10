En el recinto goyano se refirieron a la detención del ex concejal Ariel Pereira

Durante la sesión del Concejo Deliberante de Goya realizada ayer, en el espacio de libre uso de la palabra, la edil Lorena Pérez Carballo se refirió a la detención de su esposo, el ex concejal Ariel Pereira.

“Tenemos intendentes, ex intendentes, legisladores, funcionarios, ex funcionarios de la

oposición que se encuentran con causas abiertas en curso. Pero es Ariel Pereira el primer preso político, merced de una justicia correntina que es parcial y que responde en muchas oportunidades a intereses políticos”, enfatizó.

Dijo que Pereira fue juzgado “sin haberse respetado las garantías constitucionales del

debido proceso, de ser juzgado por un juez imparcial de igualdad ante la ley, ya que los 19

casos similares al suyo y que se dieron durante el mismo período, fueron sobreseido. ¿Por

quién?”, cuestionó.

Además, sostuvo que “estábamos preparados para este desenlace que se produjo finalmente con la orden de detención”. Y aclaró que “yo misma acompañé a mi marido a la Comisaría Segunda, y él se puso a disposición de la Justicia. Extrajudicialmente él ya se había enterado de que iban a ir a detenerlo y entonces nos acercamos hasta la comisaría porque no nos escondemos”.

Por otro lado, consideró que “Ariel es un político bondadoso, solidario, siempre estuvo al lado de la gente necesitada, en los barrios, acompañando a aquellos que no tienen voz. Va al frente, da batalla, es un líder y los grandes líderes de la historia pasaron por detenciones legales resultado de causas armadas contra ellos”.

Por su parte, la concejal Ludmila Baldi Escobar, edil del PJ, manifestó: “Parecía demasiado la inhabilitación de por vida para poder aspirar a ser candidato a un cargo público o como funcionario público, pero hay muchas cosas que evaluar como para que una persona sea privada de su libertad”, y auguró que “ojalá que haya algún tipo de recapacitación”.