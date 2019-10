Salud mental: piden el órgano de revisión e impulsan dispositivos alternativos

n Desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, hace casi 10 años, en todo el país se vienen realizando modificaciones en torno al tratamiento y a atención de usuarios del sistema sanitario. Con avances y retrocesos, el objetivo es salir del paradigma manicomial con el que se concebían las políticas de Estado desde antes de la normativa, para abordar estos problemas de manera interdisciplinaria, garantizando que los pacientes sean tratados como sujetos de derecho.

Se celebra hoy el Día Mundial de la Salud Mental y, en este contexto, El Litoral dialogó con el psicólogo del Hospital “San Francisco de Asís”, Juan Terraes. El profesional fue uno de los promotores de la refuncionalización de la biblioteca con la que cuenta el nosocomio, que ahora sirve de espacio para la primera Asociación de Usuarios que se formó en Corrientes, y en donde también se organizan talleres artísticos y recreativos.

“Ahora se sumó el escritor Martín Alvarenga, para coordinar un taller de escritura que damos todos los martes, y en el que también se invita a otros artistas para compartir sus conocimientos”, contó Terraes, y resaltó que esta actividad se suma a otras como el taller de matemática, que es organizado por los propios usuarios.

Uno de los objetivos de estos dispositivos alternativos es también el de permitir a los pacientes la libertad de gestionar sus propias actividades recreativas, y como muestra de ello es la flamante asociación. El psicólogo destacó que, como grupo autogestionado, el año pasado los usuarios organizaron un viaje a Rosario, para participar del tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Derechos Humanos y Salud Mental, que tuvo lugar entre el 12 y el 14 de septiembre.

“Buscamos que los profesionales no tengamos tanto control en el trabajo de la asociación, por eso destacamos que uno de los usuarios haya sido el que se enteró de este encuentro, y luego se encargaron de gestionarse pasajes y estadía en Rosario. Fue una iniciativa que la llevaron adelante de forma autónoma”, subrayó Terraes.

Órgano

La Ley de Salud Mental estipula la creación de un órgano de revisión para cada provincia, que se debe encargar de controlar el correcto cumplimiento de la normativa. Este ente, sin embargo, todavía no funciona en Corrientes porque el proyecto para su creación se encuentra dormido en la Cámara de Diputados desde hace más de un año.

Al respecto, Terraes recordó que hubo un compromiso para que la propuesta sea tratada, pero que aún no tuvieron novedades al respecto. Asimismo, destacó la importancia de contar con el órgano, ya que de esta manera se impulsaría “la creación de dispositivos alternativos al sistema manicomial, como la biblioteca, que sirve para destinar acciones al desarrollo artístico y cultural de las personas, y no solamente al aspecto sanitario”.

Por último, el psicólogo opinó que “habría que destinar más recursos a la prevención y articulación de otros servicios del Estado, como educación y viviendas”, ya que no sirve trabajar en el aspecto de la salud, si no se garantizan otros derechos básicos.