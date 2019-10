El senador y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, aseguró ayer que “la Argentina ha evolucionado” y advirtió al kirchnerismo que tenga “cuidado con comprarse el traje azul anticipadamente”, ya que consideró que “no es una elección matemática” que va a trasladar al 27 de octubre el resultado de las Paso.

Además, dijo que “el ajuste ha terminado” en un eventual segundo mandato de Mauricio Macri y valoró “el esfuerzo que hizo la clase media”, ya que “es la única que paga todo”.

“Esta historia no está escrita. Cuidado con comprarse el traje azul anticipadamente. No es una elección matemática que se va a trasladar al 27 de octubre con los mismos porcentuales (de las Paso). Es otra elección”, sostuvo Pichetto.

Afirmó también que “Argentina no puede seguir soportando el gasto público en materia de asistencia de planes y planeros para toda la vida” y que “el Presidente está evaluando este tema”.

Por otra parte, opinó que “hay que terminar con la apología de la pobreza y el hambre” y pidió abordar la problemática a través de un traslado de “la estructura social de la pobreza al mundo del trabajo”.