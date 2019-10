Comunicaciones busca volver al triunfo frente a La Unión

Con la necesidad de cortar la racha negativa, Comunicaciones recibirá esta noche a La Unión de Formosa en la continuidad de la zona A del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. El encuentro se jugará en Mercedes desde las 21.30 con el arbitraje de Javier Mendoza, Leandro Lezcano y Enrique Cáceres.

El equipo de Ariel Rearte viene de cuatro derrotas consecutivas. La última fue el viernes contra La Unión en Formosa por 102 a 99. Una característica negativa del equipo mercedeño pasa por la cantidad de puntos que recibe, en tres de las cuatro derrotas permitió más de 90 puntos a sus rivales.

Comunicaciones no tuvo un buen torneo hasta aquí, donde ganó solamente en su presentación y ya piensa en el inicio de la Liga dado que no tiene opciones de avanzar a la próxima fase del Súper 20.

Frente a esta circunstancia el cuerpo técnico decidió preservar a los jugadores que tienen algunas molestias para no agravar las mismas. Por ese motivo, en la última presentación no estuvieron Selem Safar y Matías Bortolín con una contractura, Miguel Gerlero y Chaz Crawford ambos con un esguince de tobillo. A ellos se suma Luis Cequeira que se recupera de la operación en la rodilla.

Para el encuentro de esta noche, recién durante la mañana se evaluará la situación de cada jugador para saber si podrán formar parte del plantel mercedeño.

El base U-23 Lucas Guerra, que llegó esta temporada al Aurinegro y que está teniendo muchos minutos en la competencia, se refirió a la gira de Comunicaciones que terminó el viernes en Formosa.

“Si bien los resultados no fueron los esperados, en este momento cuando el equipo pierde dos o tres partidos seguidos es cuando tiene que demostrar carácter y tiene que salir a revertir la situación, esto nos tiene que servir para seguir creciendo como grupo”.

Además, agregó: “Tenemos que aprender de lo malo que se hizo y afianzar las cosas positivas. Un par de partidos que perdamos no tiene que ser un freno para nosotros porque este es un equipo no tiene techo”.

Por último, señaló: “Creo que la parte defensiva es algo clave en este momento. Tuvimos partidos con marcadores en 100 puntos o casi 100, eso es un llamado de atención. Más allá de que nuestra ofensiva estuvo bien, tiene que haber un trabajo defensivo en equipo para poder ser un bloque mucho más sólido”.