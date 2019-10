“Tengo buenas sensaciones, la gira fue positiva”, dijo Scaloni

El DT del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, encontró “buenas sensaciones” luego de la goleada a Ecuador por 6 a 1 en España y consideró “positiva” la gira con el empate ante Alemania del miércoles pasado.

“Buenas sensaciones, la gira fue positiva, los chicos sumaron minutos y demostraron que pueden estar con esta camiseta, en la última media hora fue cuando más corrimos a pesar de la goleada. Estos chicos emocionan por la manera de entender cómo tienen que jugar”, manifestó Scaloni a TyC Sports.

“Por la magnitud de los rivales y porque dimos la oportunidad a varios jugadores, quedamos muy conformes. Necesitamos tiempo, se va acortando, el recambio está y lo importante es que jueguen como lo hicieron hoy”, agregó Scaloni luego en conferencia de prensa.

Además, agregó: “Hay cinco o seis jugadores que son la base de mi equipo. Ya no hace falta que jueguen tanto porque han demostrado y nos han dado mucho. Después podés ganar o perder porque no siempre gana el mejor. No hay imbatibles, pero esta es una selección a la que va a ser difícil ganarle”.

Sus números

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, alcanzó este domingo los 19 partidos al frente del combinado nacional, con un balance de once victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El 6-1 sobre Ecuador significó el triunfo más abultado de su etapa, que comenzó en septiembre del año pasado.

En el plano oficial, por su parte, únicamente disputó los seis encuentros de la Copa América de Brasil, con tres triunfos, una igualdad y dos tropiezos.