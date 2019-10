Lavagna dijo que “la grieta sigue instalada”

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, consideró ayer que “detrás de los gritos” que se dan en la discusión electoral “está el fracaso de dos modelos”, que identificó con la gestión de Cambiemos y las antecesoras, del Frente para la Victoria, y sostuvo que la sensación que se llevó del debate de ayer fue que “la grieta sigue claramente instalada”.

“La pelea no contribuye a la solución. La perturba. No augura lo que es más necesario para la Argentina: consensos y un gobierno de Unión Nacional”, sostuvo el ex ministro de Economía en un mensaje que difundió a través de la red social Twitter en referencia al debate que se realizó el domingo.

En este sentido, Lavagna señaló que “no se trata de quién habla más rápido ni grita más fuerte” y agregó que, “detrás de esos gritos está el fracaso de dos modelos”.