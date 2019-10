“Necesitábamos este triunfo para seguir creciendo”, resaltó Núñez

Boca Unidos extendió el domingo ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo su racha victoriosa a cuatro juegos, lo que le permitió alcanzar la punta de su grupo, al cumplirse la séptima fecha del torneo Federal A.

Cristian Núñez, el goleador histórico del equipo aurirrojo en los certámenes federales, regresó a la formación titular tras cumplir con tres fechas de suspensión por su expulsión ante Crucero del Norte, en el primer partido de local.

“Necesitábamos el triunfo para seguir creciendo como equipo y como grupo”, subrayó el delantero chaqueño al ser abordado por la prensa al término del partido.

El equipo correntino no tuvo un buen primer tiempo, siendo sorprendido por el conjunto bonaerense, que incluso se puso adelante en el marcador. “No pudimos crear muchas situaciones, pero el control de la pelota lo teníamos”, indicó el futbolista.

“Lo que recalcamos en el entretiempo fue que hacíamos muy lenta la transición de la pelota, y en el segundo tiempo pudimos hacer más dinámico el juego, e ir un poco más arriba”, explicó acerca del cambio que experimentó en el juego Boca Unidos, de una a otra etapa.

Además de los triunfos, el denominador común de los cuatro últimos encuentros fue que el conjunto aurirrojo pudo haber liquidado mucho antes sus partidos, y el domingo no fue la excepción. “Por ahí creamos muchas situaciones y no estamos haciendo tantos goles, creo que eso nos está faltando, porque van a haber partidos que no nos van a perdonar, y nosotros tenemos que estar más finos arriba para definir”, consideró Núñez.

Con la victoria conseguida frente al “Elefante Blanco”, Boca Unidos saltó a la primera posición de la Zona A del certamen, igualando la línea de Atlético Güemes, que en Santiago del Estero igualó el viernes 1 a 1 con Sarmiento. La diferencia en favor del equipo correntino, además de los goles, es que tiene un encuentro menos jugado que su rival, que aún no quedó libre.

Al respecto, el delantero manifestó que “trabajamos para esto, aunque esto recién empieza. Somos conscientes de lo que nos pasó el torneo pasado (lideró su zona durante toda la primera fase, fracasó en la segunda y quedó eliminado en el Repechaje), así que vamos a seguir entrenando tranquilos para mejorar”, concluyó Núñez.