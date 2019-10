Roberto Lavagna en el coloquio de Idea

El candidato presidencial de Consenso Federal Roberto Lavagna disertó ayer en el coloquio de Idea que se realiza en Mar del Plata, donde amplió propuestas para reducir el déficit fiscal y la deuda. El ex ministro de Economía al exponer al mediodía en la charla “El país que viene: visión y planes de los candidatos a presidente”, se dirigió a los empresarios más importantes de país y consideró que hay una situación de “acostumbrarnos prácticamente a todo”.

En un mensaje, que pareció dirigido a los empresarios reunidos en Idea, Lavagna dijo que “hay una tendencia a coincidir con el gobierno de turno, siempre pareciera que estamos dispuestos a ayudar al ganador y a veces hay que animarse a decir otras cosas”.

El único momento que logró despertar los aplausos del auditorio fue cuando el candidato de Consenso Federal admitió que no tuvo un gran desempeño en el debate presidencial que se realizó el domingo pasado en la ciudad de Santa Fe.

“Mi manejo de cámara no es precisamente bueno, sería terrible que no lo reconociera. Efectivamente, no lo es”, reconoció el candidato presidencial.