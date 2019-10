Lacunza y Sandleris en el FMI: apoyo renovado pero con la mira en las urnas

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se reunieron este viernes en Washington con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para analizar la situación argentina y el futuro del programa stand by de 57.000 millones de dólares que permanece paralizado tras los resultados de las PASO​.

I had a productive meeting with @Hacienda_Arg Minister @hernanlacunza and @BancoCentral_AR Governor @gsandleris today. I reiterated our strong commitment to help #Argentina and our support for policies that pave the way for greater stability and inclusive and durable growth. pic.twitter.com/gqut84YLrQ