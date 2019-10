Más de 200 personas actuaron en un audiovisual sobre una danza religiosa: la charanda

En las costas de Empedrado se filmó un videoclip en alusión a los 100 años de la charanda, una danza religiosa afroargentina que actualmente sólo se practica en la capilla de San Baltasar de “La perla del Paraná”. Este audiovisual del que participaron más de 200 pobladores, fue producido por un equipo de la Dirección de Diversidad y Cultura Comunitaria dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, en el marco del programa Arte, Cultura y Pluralismo. Destacaron que previamente realizaron una investigación que les demandó siete meses y anticiparon que el material será presentado en Empedrado durante la fiesta de San Baltasar, es decir el próximo 6 de enero.

El programa Arte, Cultura y Pluralismo surgió hace aproximadamente dos años y, entre otras cuestiones, busca a través de intervenciones artísticas visibilizar hechos o manifestaciones que tengan que ver con la construcción de la identidad. En diálogo con El Litoral, uno de los coordinadores del programa, Hernán Oviedo, indicó que tras un contacto del Municipio de Empedrado con integrantes de Cultura de Nación, comenzaron a diagramar el proyecto. En marzo pasado realizaron una primera visita a la ciudad para comenzar a interiorizarse sobre las particularidades de esta danza que en el país sólo se practica en Empedrado. “Una vez que tomamos contacto con gente de la localidad, empezamos una investigación muy profunda y nos dimos cuenta de que si bien no había mucho material, lo poco que había era contundente. Primero, entonces, había que establecer cuál era el hito que marcaba el comienzo, es decir por qué se cumplían los 100 años de la charanda. Ahí descubrimos que se toma como punto de partida 1919, porque es el año que llega por primera vez a Empedrado una imagen de San Baltasar”, relató Oviedo.

En este sentido, agregó que realizaron entrevistas con la familia Pérez, quienes son “los custodios” de esta tradición en la localidad. “Una de las cosas que nos manifestaron era su preocupación porque sentían que de a poco se estaba perdiendo el baile, la música y todos lo relacionado a la charanda. Y ahí es donde, de algún modo, comienza a cobrar sentido nuestra tarea, y uno de los objetivos del proyecto es precisamente vincular la tradición con los nuevos lenguajes que en este caso se traducen en un videoclip para los nuevos soportes y canales, tales como las redes sociales y los distintos medios digitales”, detalló.

Rodaje y postproducción

Una vez armado el proyecto, el equipo de Nación visitó por segunda vez Empedrado. En esa oportunidad lanzaron una convocatoria a grupos de danzas, artistas, ballets, actores y actrices para comenzar a trabajar en la coreografía. También hicieron un scouting (exploración) de posibles locaciones. Tras recorrer distintos lugares de la localidad, decidieron que el mejor lugar era en la costa del río Paraná frente a las emblemáticas barrancas.

“Uno de los valores a destacar de esto es que hay más de 200 empedradeños involucrados. No se trata de gente de Buenos Aires que viene a decir cómo hacer las cosas. En todo el proceso participaron los actores locales”, destacó Oviedo, quien contó que “nosotros somos un grupo de cinco personas que hicimos una investigación sobre el tema y después sólo coordinamos el trabajo y brindamos nuestro aporte. Pero es la comunidad entera la que estuvo involucrada”.

Cabe destacar que la producción fue conjunta entre Nación, la ciudad de Empedrado y el Gobierno de Corrientes. Parte del equipo técnico fue contratado en Chaco, y todos los actores, actrices, bailarines, músicos y artistas son locales. “Es muy fuerte que gente que mantenía la tradición y que estaba preocupada porque de a poco iba desapareciendo, ahora nos diga que chicos de 6, 7 años, adolescentes, no sólo saben qué es la charanda sino que además la bailan y tocan los instrumento típicos para ese tipo de danzas. Eso nos da la pauta y la satisfacción de que todo lo que se hizo no fue en vano”, subrayó.

El rodaje se llevó a cabo del 18 al 25 de septiembre y actualmente se encuentra en la etapa de postproducción. Según adelantó Oviedo, esperan poder presentar un teaser o avance el 8 de noviembre en el Congreso de la Nación, fecha en la que, por la ley 26.852, se celebra el Día Nacional de las y los Afroargentinas/os y la Cultura Afro, en honor a la capitana María Remedios del Valle, considerada “madre de la patria”.

El trabajo final esperan poder estrenarlo el 6 de enero en Empedrado, en el marco de las celebraciones por San Baltasar.