Unne: a la espera de las ampliaciones, sigue alta la demanda en los comedores

En la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) vienen advirtiendo una particularidad desde hace casi un año: los tres comedores gestionados por la casa de estudios están funcionando todos los días al tope de su capacidad, incluso en los meses donde suele mermar la cantidad de comensales, como julio o diciembre, cuando la mayoría de los alumnos y alumnas no está en la ciudad. Cada dependencia cuenta con espacio para unos 1.100 estudiantes por jornada, muchos de los cuales son becados, y otros completan las vacantes comprando los tickets una hora antes de que se sirva la comida.

En diálogo con El Litoral, el secretario general de Asuntos Sociales de la Unne, Eduardo Cibils, comentó que cada comedor cuenta con una productividad que le permite atender “con seguridad, higiene y buena calidad de servicio” a 1.100 estudiantes por día. “Al principio solía quedar gente afuera porque ediliciamente no podemos cubrir toda la demanda, pero luego se empezaron a vender los tickets unas horas antes, para evitar eso”, detalló.

El contexto económico es uno de los factores clave para explicar la intensa demanda de los comedores de la Unne. El menú universitario diario cuesta $25, un precio accesible para el bolsillo de un estudiante, y está subsidiado por la universidad.

Cibils adelantó que “se está hablando de la posibilidad de aumentar el precio de los tickets” para el año que viene, ya que “hoy un plato de comida ronda los $177 y la Unne está subsidiando gran parte de ese monto con un presupuesto planificado que no condice con la realidad del país”, recordando la última escalada que tuvo el dólar. De igual forma, aclaró que un incremento del servicio recién se discutirá para el año que viene, ya que “hoy la prioridad es atender a los chicos que tienen becas del comedor”.

Por otro lado, el secretario de Asuntos Sociales recordó que en el Campus Deodoro Roca se está llevando adelante una ampliación y remodelación del comedor allí ubicado, principalmente en los espacios de la cocina y comedor, con una inversión de casi $3.500.000.

Vale señalar que, en 2018, el menú universitario se ofrecía a $18, por un congelamiento momentáneo del importe. La suba de los ingredientes terminó repercutiendo en el costo total del ticket 2019, que se ofrece a $25, representando esto un aumento de $7.

El menú mantiene las características de ofrecer platos variados y supervisados por nutricionistas. Además, el ticket de $25 incluye entrada, plato principal, guarnición y postre.

Los estudiantes que deseen hacer uso de la prestación pueden hacerlo en los tres comedores de la Unne que funcionan en el Campus Sargento Cabral y Deodoro Roca en Corrientes y en el Campus Resistencia en Chaco.