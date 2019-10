“Nos vamos a levantar porque esto sigue”, señaló Daniel Teglia

El empate de Atlético Güemes en Formosa en la previa, alimentaba la chance de quedar solo en la punta de su grupo en el torneo Federal A, en caso de concretar en Salta el quinto triunfo consecutivo. Nada de eso ocurrió, Boca Unidos jugó el sábado ante Central Norte uno de los peores partidos que se recuerda, perdió el invicto, y regresó a Corrientes con una histórica goleada a cuestas que siembra muchas dudas.

“Fue un partido atípico. Es muy difícil entender que se regalaron cinco goles, parece una exageración, pero así fue. Después es imposible emparejarlo, a pesar de que el equipo tuvo orgullo y siguió atacando, pero hubo distracciones muy groseras que nos fueron costando un gol tras otro, y no se pudieron solucionar”, fue el análisis que realizó el técnico, Daniel Teglia, en diálogo con medios radiales correntinos a la salida de vestuarios ya casi entrando en el día domingo.

Teglia señaló que hasta la media hora del primer tiempo ellos “no habían llegado nunca; es más, fuimos nosotros los que generamos en una primera jugada de tres contra uno. Fue un gol en contra después de una pelota parada, una pérdida en la salida, tres situaciones seguidas en menos de diez minutos que definieron el partido. Y al comenzar el segundo (tiempo) también el cuarto gol”.

“Es una gran cantidad de errores que no son para analizar racionalmente porque eso no puede pasar en un partido, tanta cantidad y tan groseros”, agregó el DT.

Para el técnico aurirrojo, “la mayoría de los errores eran evitables, porque fueron de ejecución. Si analizamos gol por gol, uno fue por distracción, otro por confusión, pero son jugadores de experiencia, donde estas cosas no pasan habitualmente, y nos tocó cometer todos los errores juntos, contra un equipo que ligó en un partido lo que no ligó en todo el torneo, por lo que se sumaron las dos cosas”.

“Este es un equipo que cuando ataca es temible, y cuando tiene que ordenarse para defender, como hoy, la verdad que fue muy malo el trabajo”, reconoció Teglia, quien enseguida recordó que “esto nos pasó dos veces, en dos partidos: uno fue un amistoso y el otro, diez minutos contra Atlético Tucumán, donde el desconcierto general nos hizo perder la brújula. Esos lujos no nos podemos dar para un torneo competitivo”.

El santafesino de Villa Constitución rescató de la pálida actuación en tierras salteñas “que lo fuimos a buscar, que hay jugadores que están en buen nivel”, marcando la cancha al decir que “esto tiene que quedar sólo en un partido, no se puede cometer tanta cantidad de errores si tenemos aspiraciones serias de pelear el ascenso”.

“Es un resultado que llama la atención, por la consecución. En todo un torneo se pueden cometer esta cantidad de fallas, no en un solo partido. Eso hay que ver, por qué en un partido fueron tan seguidos y tantos. Y no fueron uno o dos jugadores, hubo cuestiones que involucraron prácticamente a todo el equipo”, continuó.

No obstante, Teglia bajó los decibeles de las consecuencias de la goleada. “Si ganamos quedamos primeros otra vez. No pasa por una situación tan grave. Hay gente de experiencia, nos vamos a reponer, a levantar porque esto sigue. Duele, claro, porque nos deja muy expuestos, pero esto es fútbol, nosotros somos un equipo que venía demostrando regularidad, solidez, por eso en cualquier cancha jugamos igual. A lo mejor, si no regalábamos nada por ahí ganábamos 2 a 1, y era el resultado lógico de un partido normal”.

Consultado si piensa en realizar cambios de cara al partido del jueves ante Juventud Unida, manifestó que “tenemos un plantel donde uno puede tener la opción de modificaciones, pero una de nuestras consignas es aprender de nuestros errores y tratar de seguir creciendo como equipo. Vamos a ver cómo están, porque hay algunos jugadores golpeados, con pocos días de recuperación y no hay necesidad de poner en riesgo a nadie, por lo que si necesitamos algunos de las alternativas que quedaron en Corrientes la vamos a usar”.

Para finalizar, Teglia expresó que “no es un problema las variantes que se pueden hacer, sí recomponernos de todo esto porque somos un equipo que estos partidos no lo podemos repetir, porque no es lo que pasa habitualmente con Boca (Unidos) después de estos tres meses y medio de trabajo”, del cuerpo técnico.