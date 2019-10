Se inicia la carga de urnas y el operativo para los comicios

Desde hoy comenzarán a cargarse las urnas en el ex Regimiento de Infantería 9. Son 2.583 las cajas electorales que deberán llenarse con boleta para cada circuito.

El operativo se inicia para el interior y concluye el viernes para las 678 urnas de la ciudad correntina, que serán distribuidas en 62 escuelas.

El domingo, Corrientes volverá a ir a las urnas por tercera vez en el año. Esta vez, además de elegir presidente y vice, como todo el país, votará 4 candidatos a diputados nacionales. En tanto que 19 comunas peronistas elegirán 53 concejales.

Unos 847 mil correntinos están habilitados para votar el domingo, como en las primarias del 11 de agosto.

Las cuatro boletas de candidatos a presidente y sus respectivos diputados nacionales ya fueron oficializadas. Lo mismo sucedió en las 19 comunas peronistas que elegirán cargos municipales.

En el cuarto oscuro de Capital sólo habrá cuatro boletas correspondientes a los candidatos a presidente y diputados nacionales. ECO+Juntos por el Cambio, que lleva al binomio Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto; Frente de Todos, cuyos candidatos son Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner; la otra boleta es de Consenso Federal de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, y la última corresponde a Ciudadanos a Gobernar, que lleva adherida la papeleta del Frente NOS del candidato presidencial Juan José Gómez Centurión.

Cada una de esas cuatro boletas cuenta con sus respectivas categorías de diputados nacionales. En ECO+Juntos por el Cambio, la grilla de cuatro postulantes está encabezada por el ministro de Producción, Jorge Vara; en el Frente de Todos, el actual diputado nacional José “Pitin” Aragón irá por su reelección; en Consenso Federal la lista es liderada por el ex concejal Gabriel Romero y en Ciudadanos a Gobernar, por el médico Eduardo “Paco” Achitte.

En los 19 municipios gobernados por intendentes peronistas, además de elegir presidente y diputados nacionales se votará en total 53 concejales y un defensor de los vecinos (Saladas).

Sólo las alianzas ECO+Juntos por el Cambio y el Frente de Todos tienen representación municipal en las 19 localidades.

Los municipios con mayor cantidad de boletas serán Mercedes, Paso de los Libres y Saladas, con un total de 6 boletas distintas y correspondientes a las ofertas electorales de cada comuna.

Cada fuerza deberá llevar el viernes 8 a la Junta Electoral 4.100 boletas por agrupación para ser selladas y oficializadas.

Los 19 municipios que decidieron elegir concejales el 27 junto con las nacionales son todas gobernadas por dirigentes del PJ. La intención de desdoblar las elecciones (los comicios provinciales fueron el 2 de junio) fue traccionar votos para el binomio Fernández-Fernández.

Las comunas son San Isidro, Mercedes, Paso de los Libres, Santo Tomé, Saladas, Esquina, Felipe Yofre, Santa Lucía, Cruz de los Milagros, Garaví, Bonpland, San Luis del Palmar, Herlitzka, San Roque, Pedro R. Fernández, Chavarría, Pago de los Deseos, Tabay, Loreto.

No podrán doblar boletas

Los partidos políticos no podrán presentar en las elecciones del domingo sus boletas dobladas con la intención de esconderle a los electores a alguno de sus candidatos. Así lo resolvió la Junta Nacional Electoral que comunicó que deber ser entregadas “en forma apaisada y en bolsas de polietileno transparente” y les advirtió a las agrupaciones que caso contrario las boletas no serán recibidas.

La Junta, integrada por la jueza electoral nacional, María Servini, y por el presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Jorge Morán, se pronunció ante una presentación del Frente de Todos, que lleva la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

El partido objetó, en una presentación, que en la ciudad de Buenos Aires hubo varios casos en las elecciones Paso del 11 de agosto pasado en que las boletas llegaron a los colegios dobladas y que así se exhibieron en el cuarto oscuro.

En una audiencia que se hizo la semana pasada en tribunales, el Frente de Todos señaló que esos casos se dieron en el partido Juntos por el Cambio en cuyas boletas no se veía la categoría a presidente con la fórmula Mauricio Macri-Miguel Pichetto que estaba debajo de la de jefe de Gobierno con Horacio Rodríguez Larreta.

“No fue casual y tuvo por finalidad morigerar el llamado ‘efecto arrastre’ que se produce entre las categorías superiores e inferiores de las boletas electorales, el cual podría perjudicar a Larreta como consecuencia de la mala imagen que actualmente ostenta Macri”, sostuvo el peronismo

Y el partido agregó que eso induce a engaño en los votantes, lo que está prohibido por el Código Nacional Electoral: “El hecho atenta contra principios elementales del sistema democrático, como el desarrollo de elecciones limpias, la no confusión del electorado y el respeto irrestricto a la genuina voluntad de los ciudadanos, además de que también podría configurar una conducta delictiva que está tipificada en el Código Electoral, como la inducción al voto con engaños”.