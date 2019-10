Sólo una vez dos mujeres encabezaron una lista rumbo al Congreso de la Nación

Las actuales diputadas Estela Regidor (UCR) y Sofía Brambilla (PRO), electas en 2017 a través de la fuerza Encuentro por Corrientes + Cambiemos fueron las únicas mujeres que encabezaron una grilla de candidatos en una elección legislativa nacional. En la historia reciente electoral de la provincia, salvo dicha excepción, no se registraron candidatas que hayan ocupado el primer lugar en una grilla.

El caso de ambas legisladoras fue atípico y contribuyeron a mantener la representación de mujeres en el Congreso de la Nación. Actualmente rige la paridad de género, es decir, se intercalan candidatos hombres y mujeres en las listas. Sin embargo, en Corrientes, de hecho se implementaba dicha posición. De igual modo, de facto, se intercaló para los representantes en el Senado.

Pese a ello, uno de los focos que continúa observándose como una suerte de techo de cristal para las políticas es que no encabezan las grillas, salvo la excepción mencionada. Esta realidad fue analizada por el Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior de la Nación que, en un estudio evaluó que, aún con Ley de Paridad, la mayoría de las probabilidades indican que en 2025 las mujeres no alcanzarían el 50 por ciento de representación en el Congreso de la Nación.

“Si bien la correcta aplicación de la ley permitirá alcanzar la estricta paridad de candidaturas en las listas legislativas, es necesario aclarar que ello no implica una inmediata conformación de cámaras legislativas compuestas en un 50 por ciento por mujeres. Esto se debe, como marcáramos previamente, a que en su aplicación entran en juego otros factores como el número de bancas que se elige en cada provincia y, sobre todo, quienes encabezan las listas”, expresa el informe.

Por ejemplo, si se tiene en cuenta un caso extremo, si un distrito elige tres diputados nacionales y estos se reparten entre tres fuerzas políticas cuyas listas son encabezadas en todos los casos por candidatos de un mismo género, habrá listas paritarias, pero legisladores de un solo género.