Medina: “Tenemos que hacer una autocrítica muy profunda”

Después de seis partidos sin conocer la derrota, y cuatro triunfos en fila, Boca Unidos perdió el invicto en Salta de la manera más dolorosa. Fue goleado 6 a 2 por Central Norte, en un partido donde el rival aprovechó al máximo los groseros errores que cometieron los correntinos.

“Tenemos que hacer una autocrítica muy profunda. La verdad es que esta derrota es muy dolorosa, estamos muy calientes, muy tristes, por lo que mostramos en la cancha”, fueron las palabras de Antonio Medina a los medios radiales de esta ciudad, tras el encuentro jugado el sábado por la octava fecha de la zona A del certamen en el estadio de Gimnasia y Tiro.

El delantero, uno de los jugadores destacados en la levantada, que le permitió al equipo aurirrojo saltar a la punta del torneo Federal A, señaló que “debemos corregir urgente las desatenciones que tenemos. El primer gol nos hicieron de un saque de arco prácticamente (NdR: el arquero ejecutó un tiro libre a metros del límite del área grande), peinó un jugador de ellos y el otro delantero quedó mano a mano con el arquero. Si queremos pelear arriba esas cosas no pueden volver a pasar”, subrayó el “Tony”.

El chaqueño tampoco estuvo conforme con el desempeño del árbitro cordobés Jonathan Correa, aunque enseguida aclaró que no incidió en la abultada derrota sufrida por su equipo.

“Es muy difícil jugar cuando el árbitro te corta en cada jugada, y además no nos cobraba una sola falta. No es por caerle al árbitro, yo no suelo hablar mal de ellos, pero hoy me sacó una amarilla en una jugada que el defensor me hizo foul, y cobró en contra. Claro que hoy perdimos por nosotros no por el árbitro, pero esas cositas pesan, porque no nos dejó desarrollar nuestra ofensiva cuando nosotros somos un equipo que ataca bien”, justificó.

Consultado acerca de cómo se revierte este tipo de resultados, Medina manifestó: “De esto se sale poniendo lo que siempre se dice y tratando de jugar al fútbol. En los últimos diez o quince minutos intentamos hacerlo, hicimos dos goles y terminamos atacándolos, pero no sirvió porque nos vamos con una derrota que nunca imaginamos”, expresó finalmente el delantero de Boca Unidos.