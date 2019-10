Pedido de investigación legislativa para el actual intendente y procesamiento del ex

Por las denuncias que hace una semana realizó el ex intendente de Mercedes, Víctor Cemborain contra el actual, Diego Caram, ayer hubo una sesión especial. La mayoría de los ediles decidió analizar la conformación de una comisión investigadora. Esto sería sometido a votación hoy en el recinto. Pero además, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Mercedes confirmó parcialmente el procesamiento de quien era el titular del Ejecutivo en el 2016, en una causa por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el recinto local, tal como informó El Litoral, ayer se realizó una sesión especial para tratar las acusaciones que en una conferencia de prensa primero y en la Fiscalía después, Cemborain realizó contra Caram.

“El oficialismo municipal presentó un proyecto para que se conforme una comisión investigadora, a fin de determinar si es o no verdad que el Municipio en los últimos cinco meses estuvo pagando 74 planes truchos y si el intendente cobraba más de lo que debía”, comentaron a El Litoral desde el bloque de la oposición. En este contexto, agregaron que “nosotros coincidíamos con esa investigación pero creemos que debe ser más amplia, porque consideramos que hace tiempo hay una serie de irregularidades”.

Sin embargo, comentaron que “el oficialismo impuso su mayoría y entonces su proyecto fue girado a la comisión de Peticiones y Ordenanzas”. La citada propuesta sería analizada allí, “pero seguramente le darán despacho favorable porque los tres integrantes de esa comisión son parte del frente oficialista”, acotaron. Por lo que, estimaron que hoy el proyecto ya sería sometido a votación en el recinto del Concejo Deliberante de Mercedes.

Seguidamente aclararon que de conformarse la comisión investigadora no se estaría haciendo un juicio político. “Sino que en base a lo que dictamine esa comisión es que se sabrá si existen o no causales para un enjuiciamiento”, indicaron.

No obstante, cabe recordar que Caram aseveró ante El Litoral y distintos medios de prensa, que no cometió ningún tipo de irregularidad.

Procesamientos

En paralelo a lo que estaba sucediendo en el ámbito legislativo municipal, el Poder Judicial informó ayer que “la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Mercedes confirmó parcialmente el procesamiento del ex intendente Víctor Cemborain en una causa de 2016 por incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterada, en concurso real”.

Sobre esto detallaron que se trata de una causa iniciada en base a una denuncia radicada por miembros del Concejo Deliberante de Mercedes, por la presunta designación irregular de Diego Martín Caram como secretario de Gobierno de la Municipalidad y Aldo Celso Juárez como secretario de Obras y Servicios Públicos.

El citado órgano judicial desestimó el procesamiento del ex funcionario en el caso que se refiere a Caram. Pero si ratificó el fallo que en la instancia anterior emitieron por el nombramiento de Juárez.

Argumentaron esa decisión en que el citado poblador “no tenía los requisitos mínimos exigidos para ser designado en el cargo”.

Y si bien Caram quedó, en principio, fuera de esa causa, aclararon que “la Fiscalía del Tribunal Oral Penal interpuso recursos de Casación, por lo que las resoluciones de la Cámara no están firmes”.