La Secretaría Electoral sale a desmentir rumores: “Los presidentes de mesa deben tener la designación en mano”

El secretario electoral nacional Carlos Rausch salió a desmentir las versiones que indicaban que las autoridades de mesa debían presentarse el domingo les haya llegado o no la designación.

Indignado por los mensajes que se viralizaron en las redes sociales, Rausch dijo a El Litoral: “No sé quiénes propagaron esa mentira. Pero el Juzgado Federal ya designó a los 2.583 presidentes de mesa con sus respectivos suplentes. No importa que hayan participado en las Paso. Si no les llegó la designación no deben presentarse”.

El secretario electoral explicó además que de los 2.583 presidentes de mesa de las Paso se reemplazó a más de 200. “Hubo quienes cometieron errores, otros pidieron la baja y algunos se cambiaron de domicilio”.

“No hay manera de que alguien se presente el día de la votación y quiera ser presidente de mesa sin la designación de la Justicia. En caso de que algún presidente faltara, el delegado del correo, nos avisa y se constata de que quien pueda ocupar ese lugar no esté afiliado a ningún partido, recién entonces el delegado del correo firma un acta para designar un presidente de mesa”, explicó Rausch.

En tanto, las capacitaciones para autoridades de mesa se realizan todos los días en el Hogar Escuela a las 17 y el último será el sábado a las 10.

Los cursos también se pueden realizar en un formato online.